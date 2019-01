Δέκα νεκροί από την πυρκαγιά στα πλοία στο πορθμό του Κέρτς

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που σημειώθηκε στα δύο πλοία υπό σημαία Τανζανίας στο πορθμό του Κερτς.

Τα πληρώματα διάσωσης που έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος στα στενά του Κέρτς, κοντά στην Κριμαία , έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 10 νεκρούς από την θάλασσα, ενώ γίνεται λόγος για 14 επιζήσαντες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ρωσικού οργανισμού ναυσιπλοΐας Rosmorrechflot.

Αρχικά ανακοινώθηκε ότι «σημειώθηκε έκρηξη στο ένα πλοίο. Στην συνέχεια η φωτιά μεταδόθηκε στο δεύτερο».

Ο οργανισμός Rosmorrechflot ανακοίνωσε ότι στα πλοία βρίσκονται 17 και 14 άτομα αντίστοιχα.

Tο πλήρωμα του ενός πλοίου (Kandi) αποτελείται από 17 άτομα, εκ των οποίων οι εννέα είναι Τούρκοι και οι οκτώ Ινδοί. Το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου (Maestro) αποτελείται από 14 άτομα, εκ των οποίων οι επτά είναι Τούρκοι και οι επτά Ινδοί.

Video footage shows flames and black smoke rising from one of the ships in the Kerch Strait. #Russia #Ukraine video:@SotirisDanezis pic.twitter.com/gJ01QwgsHY

— Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) January 21, 2019