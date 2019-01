Πλήγμα με Ντέιβις στους Πέλικανς

Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ηττήθηκαν από τους Μπλέιζερς τα ξημερώματα Σαββάτου, ωστόσο ο τραυματισμός του Άντονι Ντέβις ήταν το χειρότερο νέο της ημέρας.

Την φετινή σεζόν, ο Ντέιβις, έχει αγωνιστεί σε 41 παιχνίδια, μετρώντας ανά μέσο όρο 29,3 πόντους, 13,3 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 2,6 μπλοκς.

Injury Update: Anthony Davis sustained a left index finger sprain in last night’s game. Davis is expected to be out approximately 1-2 weeks #Pelicans pic.twitter.com/ag8yCgwCDL

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 19, 2019