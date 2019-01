Καμμένος: Κοινοβουλευτικό Πραξικόπημα συνιστούν οι εξελίξεις στο Ποτάμι

Discussion and voting of confidence, at the Greek Parliament, Athens, Greece, on January 16, 2019. / Συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, Βουλή, 16 Ιανουαρίου 2019.

Για απόπειρα κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος κάνει λόγο ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Ποτάμι. «Νέα πρωτοφανής προσπάθεια κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Τώρα αντικαθιστά το Ποτάμι τον Ψαριανό με Μαυρωτά στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για να περάσει η συμφωνία. Μόνη λύση να μπλοκαριστεί, Αμυράς και Ψαριανός να φύγουν από ΚΟ Ποταμιού για να μην εκπροσωπείται. Ώρα «0»» αναφέρει ανάρτηση του Πάνου Καμμένου στο Twitter. Νέα πρωτοφανής προσπάθεια κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος. Τώρα αντικαθιστά το ποτάμι τον Ψαριανό με Μαυρωτά στην επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας για να περάσει η συμφωνία. Μόνη λύση να μπλοκαριστεί ,Αμυράς και Ψαρριανός να φύγουν από ΚΟ ποταμιού για να μην εκπροσωπείται. ΩΡΑ 0 — Panos Kammenos (@PanosKammenos) January 20, 2019