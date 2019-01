Δανέλλης: Η Συμφωνία των Πρεσπών θα κυρωθεί

Discussion on the vote of confidence at Greek Parliament, Athens, Greece on January 15, 2019. / Συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης, Βουλή, 15 Ιανουαρίου 2019.

Την βεβαιότητά του ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα κυρωθεί από την ελληνική βουλή ανοίγοντας μια νέα σελίδα στις σχέσεις Ελλάδας- Σκοπίων εξέφρασε ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης, ο οποίος εμφανίστηκε αντίθετος στην προοπτική να γίνουν πρόωρες εκλογές. Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο των Σκοπίων «MIA», ο βουλευτής μίλησε για τις απειλές που εξακολουθεί να δέχεται αυτός και η οικογένειά του μετά το «ναι» που είπε στην ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, τόνισε ότι έχει διαφοροποιηθεί πολλές φορές σε μεγάλα ζητήματα από τη θέση του κόμματος και αναφέρθηκε στην υποκρισία πολιτικών προσώπων υποστηρίζοντας πως έτσι δημιουργούνται φαινόμενα φασισμού. «Γιατί να γίνουν εκλογές;» είπε. «Φανταστείτε να πάμε με αυτό το κλίμα σε εκλογές», δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Σπύρος Δανέλλης είπε ότι τα μέλη της οικογένειά του όπως και τα παιδιά του έγιναν στόχος επιθέσεων. Τονίζει πως είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του για το μακεδονικό από τον περασμένο Ιανουάριο κι ότι γενικά οι αποφάσεις έχουν πολιτικό κόστος. «Θεωρώ ότι ορισμένα «σκοτεινά κέντρα» έχουν γίνει αυτόνομα και αύριο θα επιτεθούν σε οποιονδήποτε όπως και είναι απειλή για τη Δημοκρατία», είπε ο Σπ. Δανέλης. «Ελπίζω ότι η Ν. Δ θα το καταλάβει- κάλλιο αργά παρά ποτέ- και θα καταδικάσει κάθε μορφής βίας, λεκτικής ή σωματικής και κάθε μορφή εκφοβισμού». «Είναι τραγικό ότι υπάρχει τέτοια συμπεριφορά, αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία», πρόσθεσε λέγοντας επίσης ότι δεν απογοητεύεται «από τις χυδαίες προσπάθειες τρομοκρατίας, οι οποίες δυστυχώς απευθύνονται και στα μέλη της οικογένειάς μου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στράφηκα στο Δικαιοσύνη». Σε ερώτηση του Σκοπιανού δημοσιογράφου αν τον αποκαλούν προδότη, ο πρώην βουλευτής του «Ποταμιού» απάντησε πως «αυτό είναι το λιγότερο. Είναι απίστευτα χυδαίο και επιθετικό», ενώ επεσήμανε πως δεν νιώθει καμία απογοήτευση που τον διέγραψε το Ποτάμι. «Καμία απογοήτευση. Ως έμπειρος πολιτικός, στήριξα την συνείδησή μου …Εμμένω στις θέσεις και τις αρχές μου για μεγάλα ζητήματα όπως το μακεδονικό του 1992. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα αναγνώρισαν το θάρρος και τη συνέπεια στη θέση μου και έχω λάβει πολλά μηνύματα υποστήριξης, όπως μπορείτε να δείτε. Φαίνεται επίσης ότι απέκτησα ένα φαν κλαμπ μαζί με το κλαμπ μίσους», προσθέτει.