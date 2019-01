Τραμπ κατά Ερντογάν: Θα σας καταστρέψουμε αν χτυπήσετε τους Κούρδους

Η πρωτοφανής προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου, που έχει ως στόχο τον πρόεδρο Ερντογάν, έγινε μέσω μηνύματος που ανάρτησε την Κυριακή στο Twitter.

Παράλληλα, με άλλο tweet, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου στην αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία και κάλεσε τους Κούρδους να μην προκαλέσουν την Τουρκία.

Αρχίζει η αποχώρηση από τη Συρία, ενώ θα χτυπάμε σκληρά τις ελάχιστες εναπομείνασες δυνάμεις του ISIS και από πολλές κατευθύνσεις. Θα επιτεθούμε ξανά από την υπάρχουσα κοντινή βάση, αν επανεμφανιστεί. Θα καταστρέψουμε οικονομικά την Τουρκία εάν χτυπήσουν τους Κούρδους. Δημιουργία ασφαλούς ζώνης 20 μιλίων…

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

Επίσης, δεν θέλουμε οι Κούρδοι να προκαλούν την Τουρκία. Ρωσία, Ιράν και Συρία έχουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τη μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ για την καταστροφή του ISIS στη Συρία – φυσικοί εχθροί. Και εμείς έχουμε επίσης επωφεληθεί αλλά είναι τώρα η ώρα να φέρουμε πίσω στην πατρίδα τους στρατιώτες μας. Σταματήστε τον ΑΤΕΛΕΙΩΤΟ ΠΟΛΕΜΟ!

….Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria – natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!

