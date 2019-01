Αναδιάρθρωση της Ford Europe με περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας

A worker passes by S-Max Ford cars during a ceremony marking the production launch of two vehicles at Ford plant in Genk, eastern Belgium April 18, 2006. Ford Motor Co's European operations still expect to make a profit in 2006 despite challenging market conditions, Ford of Europe Chairman Lewis Booth told Reuters on Tuesday. REUTERS/Francois Lenoir

Η Ford ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει στην περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας, θα εξέλθει από τις μη κερδοφόρες αγορές και θα σταματήσει τις ζημιογόνες γραμμές παραγωγής οχημάτων στο πλαίσιο της προσπάθειας αναδιάρθρωσής της. Η αυτοκινητοβιομηχανία υφίσταται πιέσεις να αναδιαρθρώσει τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες αφού η βασική της ανταγωνίστρια, η General Motors, αύξησε τα κέρδη της πουλώντας τα ευρωπαϊκά της εμπορικά σήματα Opel και Vauxhall στη γαλλική Peugeot SA. Η Ford ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έξοδό της από το κομμάτι των οχημάτων multivan, θα σταματήσει την παραγωγή αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων στο Μπορντό τον Αύγουστο, θα αναθεωρήσει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία και θα συνενώσει την έδρα της Ford U.K. και της Ford Credit σε μία τοποθεσία στο Ντάντον του Έσεξ. «Προχωράμε σε αποφασιστικά μέτρα για να μετασχηματίσουμε τις δραστηριότητες της Ford στην Ευρώπη», δήλωσε ο Στίβεν Άρμστρονγκ, αντιπρόεδρος του ομίλου για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η Ford Europe, η οποία σήμερα απασχολεί 53.000 άτομα, πασχίζει να επιστρέψει σε κερδοφορία, ανακοινώνοντας ζημίες προ φόρων και τόκων ύψους 245 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο. Ο Άρμστρονγκ αρνήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το μέγεθος της περικοπής των θέσεων εργασίας, το οποίο θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αλλά δήλωσε ότι η μείωση του προσωπικού θα είναι της τάξεως των «χιλιάδων» θέσεων εργασίας. ΑΠΕ – ΜΠΕ