Χάκερ απειλούν να διαρρεύσουν άγνωστες πληροφορίες για τους Δίδυμους Πύργους

Σε αποκαλύψεις που αναμένονται να προκαλέσουν αναταραχή απειλεί ότι θα προχωρήσει διεθνής ομάδα χάκερ, η οποία διατείνεται ότι έχει στην κατοχή της άγνωστες μέχρι στιγμής πληροφορίες σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για τους Dark Overlord, οι οποίοι έγιναν γνωστοί όταν το 2017 βρήκαν και διέρρευσαν στο διαδίκτυο κάποια από τα επεισόδια της σειράς του Netflix «Orange is the New Black» πριν αυτά «ανέβουν» στην τηλεοπτική πλατφόρμα.

Τώρα, η ίδια ομάδα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται χάκαρε μια δικηγορική εταιρεία στις ΗΠΑ, την οποία βέβαια δεν κατονομάζει, ζητώντας χρηματικό ποσό σε Bitcoin για να μην τα δημοσιεύσει.

It’s not just insurance litigation that we have, it’s CONFIDENTIAL, CLASSIFIED, and SECRET documents from FAA, FBI, TSA, USDOJ, and others. pic.twitter.com/7LaC8TaNAQ

— thedarkoverlord (@tdo_h4ck3rs) January 1, 2019