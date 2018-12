Μπέρι: «Πως μπορώ να κερδίσω φάουλ στην Ελλάδα;»

Παράπονα από τους διαιτητές του αγώνα με την ΑΕΚ είχε ο Ντέιβιντ Μπέρι.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 15 πόντους στο ματς με την ΑΕΚ, όμως ο Πανιώνιος ηττήθηκε, έχοντας πάντως παράπονα από την αντιμετώπιση της διαιτησίας απέναντί του.

Ο παίκτης των «κυανέρυθρων» θέλησε να εκφράσει και… δημόσια τις σκέψεις του για την διαιτησία, λέγοντας στο Twitter:

«Μπορεί να μου πει κάποιος πώς μπορώ να κερδίσω φάουλ στην Ελλάδα; Γίνεται εκνευριστικό να πηγαίνω προς το καλάθι, να τρώω χαστούκια, να τρέχει αίμα και να μην δίνεται τίποτα».

Δείτε την ανάρτησή του:

Can someone tell how do you Get foul call in Greece please it’s frustrating going to the basket and get slapped hit Start bleeding still nothing

— Davion berry (@DavionBerry) December 29, 2018