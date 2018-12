Το είδαμε κι αυτό: Ο Κάρι σκόραρε από τη επαναφορά μπάλας

Ο Στεφ Κάρι έβαλε ένα απίστευτο καλάθι που δεν μέτρησε ποτέ, καθώς ευστόχησε από την επαναφορά μπάλας στο ματς με τους Μπλέιζερς.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος σουτέρ του ΝΒΑ προσπάθησε να κάνει πάσα στον Ιγκουοντάλα κι ενώ απέμεναν 0,2 δέκατα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του ματς των Γουόριορς με τους Μπλέιζερς. Τελικά όμως δεν βγήκε η πάσα αλλά κατάφερε να σκοράρει ένα ασύλληπτο καλάθι το οποίο εντέλει δεν μέτρησε με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το παιχνίδι την παράταση.

Δείτε το βίντεο:

Stephen Curry splashes it unintentionally while inbounding it pic.twitter.com/wTjBtTrnwR

— The Render (@TheRenderNBA) December 28, 2018