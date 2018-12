Ο Πιτίνο ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό

«Εύχομαι σε όλους χαρούμενα Χριστούγεννα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη μοναδική ευκαιρία να προπονήσω τον Παναθηναϊκό, ομάδα με σπουδαία παράδοση. Είμαι ενθουσιασμένος και θέλω να βοηθήσω», έγραψε ο Ρικ Πιτίνο στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο 66χρονος Αμερικανός είναι ο μόνος προπονητής που οδήγησε τρία διαφορετικά κολέγια (Πρόβιντενς, Κεντάκι και Λούιβιλ) σε ημιτελικό Final Four του αμερικανικού κολεγιακού πρωταθλήματος. Μαζί με τον Ρόι Ουίλιαμς έχουν οδηγήσει δύο διαφορετικές ομάδες σε τουλάχιστον δύο ημιτελικούς του Final Four του NCAA. Το 2013, ο Πιτίνο έγινε μέλος του Basketball Hall of Fame.