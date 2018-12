Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στη Ραμάλα

epa07232649 Israeli troops raid at the al-Amari refugee camp in the west bank city of Ramallah to destroy the Abu Humaid family home, 15 December 2018. More than 56 Palestinians were injured during clashes that erupted with Israeli soldiers around the building. The Israeli court gave approval for the army to demolish the building as a form of collective punishment, as Israel accused one of the family's sons, Islam, of having killed an Israeli soldier during an Israeli raid on the refugee camp. EPA/ALAA BADARNEH

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον οχήματος που προσπάθησε να περάσει στρατιωτικό σημείο ελέγχου στην περιοχή της Ραμάλας, σκοτώνοντας έναν από τους επιβαίνοντες». Ο ισραηλινός στρατός είχε κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του νωρίτερα για ακόμη ένα συμβάν, όταν αναφέρθηκαν πυρά από Παλαιστίνιους εναντίον στάσης λεωφορείου στην ίδια περιοχή, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί. Τα δύο συμβάντα καταγράφηκαν βόρεια της πόλης που αποτελεί την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, όπου δύο παλαιστινιακές επιθέσεις, στις 9 και 13 Δεκεμβρίου, είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, δύο στρατιώτες και βρέφος που γεννήθηκε πρόωρα εξαιτίας σοβαρού τραυματισμού της μητέρας του. Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να αναζητούν τους δράστες των δύο πρόσφατων επιθέσεων, οι οποίες σημειώθηκαν έπειτα από αρκετούς μήνες σχετικής ηρεμίας στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Στις 13 Δεκεμβρίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν δύο μέλη του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, που θεωρούσαν πως διέπραξαν ή ενέχονταν σε επίθεση που έγινε τον Οκτώβριο και σε εκείνη της 9ης Δεκεμβρίου, ενώ συνέλαβαν άλλους περίπου 40 Παλαιστίνιους που είναι πράκτορες, κατ’ αυτές, της Χαμάς.