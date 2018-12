Ο χορός της νίκης από τον Σλούκα και τους συμπαίκτες του (vid)

Η Φενερμπαχτσέ μετά από μία επική μάχη με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας επικράτησε με 79-75 για την 13η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Κώστας Σλούκας και οι συμπαίκτες του πανηγύρισαν με την ψυχή τους την σπουδαία νίκη απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και αποθεώθηκαν από τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες της τούρκικης ομάδας έκαναν έναν κύκλο στο κέντρο του γηπέδου, με τον Ελληνα γκαρντ να βρίσκεται μέσα σε αυτόν και όλοι μαζί χοροπήδαγαν σαν μικρά παιδιά. Η Ευρωλίγκα κατέγραψε τους πανηγυρισμούς και ανέβασε στα social media το σχετικό βίντεο.

Δείτε την ανάρτησή της:

When you make it NINE in a row 👏#GameON pic.twitter.com/vE05HzHhHz

— EuroLeague (@EuroLeague) December 18, 2018