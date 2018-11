Τριήμερο «θερμοκήπιο» επιχειρηματικότητας στη Χαλκίδα

Ενα τριήμερο «ταξίδι» επιχειρηματικότητας διοργανώνει το VentureGarden που μεταφέρει στη Χαλκίδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το δωρεάν εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα GreenHouse. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από την Παρασκευή 7 ως την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 να βρεθούν πιο κοντά στην επιχειρηματική σκέψη και δράση.

Στόχος του GreenHouse είναι να βοηθήσει όσους έχουν μία ιδέα ή σκέφτονται να ξεκινήσουν κάτι δικό τους, να αξιοποιήσουν εύκολα εργαλεία και να μειώσουν το ρίσκο.

Πρόκειται για μια ειδική έκδοση του VentureGarden που επεκτείνει σε όλη την επικράτεια την υποστήριξη που παρέχει σε επιχειρηματίες.

Στο τριήμερο που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, θα εξετασθεί κάθε ιδέα σε βάθος, προκειμένου να προετοιμαστεί μια τελική παρουσίαση, ένα pitch όπως ονομάζεται.

Το τριήμερο πρόγραμμα του GreenHouse απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που είτε έχουν ήδη μια ιδέα είτε θέλουν να ανοίξουν τους επιχειρηματικούς τους ορίζοντες εντασσόμενοι σε μια ομάδα. Παράλληλα, συμμετέχουν και επιχειρηματίες για να μοιραστούν τη δική τους οπτική και να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στην πράξη.

Η ομάδα του VentureGarden έχει μέχρι σήμερα προσφέρει υποστήριξη σε περισσότερες από 400 επιχειρηματικές ιδέες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το VentureGarden είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστήριξης νέων επιχειρηματιών και ανθρώπων που βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής αναζήτησης και θέλουν να λάβουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να κάνουν την ιδέα τους πραγματικότητα ή να δουν την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή τους να αναπτύσσεται.

Είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επιχειρηματικότητα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative), που συνδημιουργήθηκε από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και το Entrepreneurship Hub of ACT στη Θεσσαλονίκη.

Παρέχει την εκπαίδευση και υποστήριξη που βοηθούν στην ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και της δικτύωσης για να χτίσεις την επιχείρησή σου. Το VentureGarden πραγματοποιείται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα ταυτόχρονα και είναι δωρεάν!