Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ για τα θύματα των πυρκαγιών

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα ειλικρινή συλλυπητήρια εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα και την οικολογική καταστροφή από τις πυρκαγιές που πλήττουν την Καλιφόρνια.

Παράλληλα δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον αμερικανικό λαό και την κυβέρνησή του.

Συγκεκριμένα σε ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter τονίζεται:

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τον τραγικό απολογισμό θυμάτων & την οικολογική καταστροφή εξαιτίας των πυρκαγιών σε Καλιφόρνια. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό & την κυβέρνησή του αυτές τις δύσκολες ώρες @USEmbassyAthens».

Deeply saddened by high death toll & environmental disaster caused by #California devastating wildfires. Heartfelt condolences to the victims’ families & loved ones. We stand by the American people & its gov. at this most difficult time @USEmbassyAthens @StateDept https://t.co/E81vY5CREU

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 13, 2018