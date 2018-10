Ο Τραμπ επισκέπτεται το Πίτσμπουργκ μετά την δολοφονική επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή

epa07130370 Children leave flowers in front of Star of David memorials at the Tree of Life synagogue two days after a mass shooting in Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 29 October 2018. Officials report 11 people were killed by the gunman identified as Robert Bowers who has been charged with hate crimes and other federal charges. EPA/JARED WICKERHAM

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα επισκεφτεί σήμερα την Πενσιλβάνια, μετά την δολοφονική επίθεση που έγινε το Σάββατο σε εβραϊκή συναγωγή στο Πίτσμπουργκ, όπως ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο. «Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία θα ταξιδέψουν στην Πενσιλβάνια για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον αμερικανικό λαό και να θρηνήσουν με την κοινότητα του Πίτσμπεργκ» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, κατά την έναρξη της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο ABC News ότι ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και η κόρη του Ιβάνκα θα ταξιδέψουν επίσης μαζί με τον αμερικανό πρόεδρο και την πρώτη κυρία στο Πίτσμπουργκ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, η ρύθμιση των λεπτομερειών της επίσκεψης αυτής βρίσκονταν σε εξέλιξη στην διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είναι πιθανό να συναντηθεί με τους ηγέτες της τοπικής κοινότητας και με τον ραβίνο της συναγωγής (Tree of Life synagogue). «O πρόεδρος επιδοκιμάζει την αμερικανό-εβραϊκή κοινότητα για όλα όσα υποστηρίζει, αλλά και προσφέρει στην χώρα μας. Ο ίδιος λατρεύει του Εβραίους της Αμερικής, οι οποίοι αποτελούν μέρος της δικής του οικογένειας. Ο πρόεδρος είναι παππούς αρκετών Εβραίων εγγονών. Η κόρη του είναι Εβραίο-Αμερικανή κι ο γαμπρός του είναι απόγονος επιζώντων του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος» είπε η Σάντερς. «Η κτηνωδία αυτή ήταν μια ανατριχιαστική πράξη ομαδικής δολοφονίας. Ήταν μία πράξη μίσους. Πάνω από όλα, ήταν μία διαβολική πράξη. Ο αντισημιτισμός είναι μία μάστιγα για την ανθρωπότητα. Όλοι έχουμε ένα καθήκον να αντισταθούμε σε όλες τις μορφές του αντισημιτισμού οπουδήποτε κι αν αυτός εμφανίζεται. Ο αμερικανικός λαός απορρίπτει το μίσος, τον φανατισμό, την προκατάληψη και την βία» τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Η Σάντερς απάντησε σε ερωτήσεις που ήταν σχετικές για την ρητορική του προέδρου Τραμπ στον απόηχο της αιματηρής επίθεσης του Σαββάτου, αλλά και την ταχυδρόμηση των δεμάτων με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς την προηγούμενη εβδομάδα. Η ίδια τήρησε αμυντική στάση όταν ερωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποια ανησυχία στον Λευκό Οίκο σχετικά με το ενδεχόμενο, προβληματικά άτομα να εμπνέονται από την επιθετική ρητορική του προέδρου Τραμπ κατά των πολιτικών του αντιπάλων κι αναφορικά με την ανάληψη ακραίας δράσης. «Το πρώτο πράγμα που έκανε ο πρόεδρος ήταν ακριβώς να καταδικάσει τόσο τις επιθέσεις στο Πίτσμπεργκ, όσο και την αποστολή των πακέτων με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Το πρώτο πράγμα που έκαναν τα ΜΜΕ ήταν να κατηγορήσουν τον πρόεδρο και να τον καταστήσουν υπεύθυνο γι’ αυτές τις παράλογες πράξεις. Αυτό είναι εξοργιστικό, κι αυτή θα μπορούσε να είναι η αντίδραση πολλών ανθρώπων σε ολόκληρη την χώρα» δήλωσε η Σάντερς. Καθώς ο αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τα ΜΜΕ για συνεισφορά στη «μεγάλη οργή» που επικρατεί στην χώρα επιτιθέμενος «κατά των ΜΜΕ των κατασκευασμένων ειδήσεων ως του πραγματικού Εχθρού του Λαού» η Σάντερς αρνήθηκε ότι ο αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τον Τύπο και τον υπερασπίστηκε και πάλι. «Όχι, ο πρόεδρος δεν κατηγορεί. Ο πρόεδρος δεν είναι υπεύθυνος γι’ αυτές τις πράξεις. Λέω και πάλι ότι η πρώτη ενέργεια του προέδρου ήταν να καταδικάσει αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις. Το πρώτο πράγμα που έκαναν τα ΜΜΕ ήταν να κατηγορήσουν τον πρόεδρο και να προσπαθήσουν να καταλογίσουν ευθύνες, όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και σε όποιον δουλεύει για αυτήν την κυβέρνηση». Η ίδια αρνήθηκε, επίσης, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε σε όλα τα ΜΜΕ με τον χαρακτηριστικό «ΜΜΕ των κατασκευασμένων ειδήσεων…, ως εχθρού του λαού» στην ανάρτηση που έκανε στο Twitter. «Ο πρόεδρος δεν αναφέρθηκε σε όλα τα ΜΜΕ. Ο ίδιος αναφέρθηκε στον αυξανόμενο αριθμό των ψευδών ειδήσεων που κυκλοφορούν στην χώρα. Ο πρόεδρος το επισημαίνει αυτό» είπε η ίδια. Όταν δέχθηκε πιέσεις για να κάνει αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή ΜΜΕ, η Σάντερς είπε: «Νομίζω ότι αυτοί προφανώς γνωρίζουν ποιοι είναι».