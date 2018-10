Μεξικό: Νεκρός πρόσφυγας από την Ονδούρα από πλαστική σφαίρα της αστυνομίας

epaselect epa07128112 Migrants of the second caravan clash with the Guatemalan Police, in Tecun Uman, Guatemala, 28 October 2018. Thousands of migrants broke the border fence between Guatemala and Mexico and crossed to Mexican territory. EPA/Esteban Biba

Ένας πρόσφυγας από την Ονδούρα υπέκυψε μετά τον τραυματισμό που υπέστη σε επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη του δεύτερου «καραβανιού» από την κεντρική Αμερική που κατευθύνεται στις ΗΠΑ και αστυνομικούς κοντά στην Τεκούν Ουμάν, στα σύνορα της Γουατεμάλας με το Μεξικό, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή. Η πυροσβεστική υπηρεσία της Γουατεμάλας επιβεβαίωσε ότι ο μετανάστης, ένας 26χρονος άνδρας, υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι από πλαστική σφαίρα και υπέκυψε στο νοσοκομείο της Τεκούν Ουμάν όπου διακομίστηκε. Δεν έγινε σαφές εάν ο άνδρας τραυματίστηκε σε συγκρούσεις με την αστυνομία της Γουατεμάλας στην Τεκούν Ουμάν, ή με τη μεξικανική αστυνομία, καθώς οι μετανάστες περνούσαν τη γέφυρα Ροδόλφο Ρόμπλες, που συνδέει τα δύο κράτη. «Πολλοί άνθρωποι» χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες αφού τραυματίστηκαν από «διάφορα αντικείμενα και δακρυγόνα», ανέφερε μέσω Twitter η Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού της Γουατεμάλας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον 10 άνθρωποι, τόσο αστυνομικοί όσο και μετανάστες, τραυματίστηκαν. Οι μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν στις ΗΠΑ, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι από 1.500 ως 2.000, κατάφεραν να φθάσουν στα σύνορα με το Μεξικό, όπου ορισμένοι ζήτησαν να τους χορηγηθεί άσυλο, ενώ άλλοι ενεπλάκησαν σε αψιμαχίες με αστυνομικούς καθώς αξίωναν να τους αφήσουν να περάσουν. Πρόκειται για το δεύτερο «καραβάνι» που έφθασε στο έδαφος του Μεξικού, αφότου αναχώρησε από την Ονδούρα τη 17η Οκτωβρίου. Το πρώτο αναχώρησε τη 13η Οκτωβρίου και τώρα κινείται κατά μήκος του Μεξικού, με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να φθάσει στα σύνορα των ΗΠΑ και να ζητήσει άσυλο.