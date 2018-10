Ξεκινάει σήμερα Πέμπτη το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη 25 Οκτωβρίου το 3ημερο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θεωρείται το μεγαλύτερο και σημαντικότερο συνέδριο για τουριστικούς λιμένες στον κόσμο.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα έχει ως θέμα «Cross Sea Challenges for Marinas -Setting the Scene for Collective Development and Growth». Περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου του Διεθνούς Συμβουλίου Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA), την οργάνωση της οποίας έχει αναλάβει η Ένωση Μαρίνων Ελλάδας, ενώ χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Πλακιωτάκης καθώς και η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου.

Όπως είχε σημειωθεί στην μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ο οικονομικός αντίκτυπος του yachting, εκτιμάται σε 800 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η μελέτη από το Διεθνές Συμβούλιο Ενώσεων Ναυτικής Βιομηχανίας (ICOMIA) στην Ελλάδα υπάρχουν 170.052 σκάφη, εκ των οποίων τα 125.137 ανήκουν στην κατηγορία των πλαστικών σκαφών, περιλαμβανομένων και των σκαφών με εξωλέμβια μηχανή.

Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία είναι τα φουσκωτά σκάφη, τα οποία ανέρχονται σε 21.400. Την ισχυρότερη θέση κατέχουν τα ιστιοπλοϊκά σκάφη που ανέρχονται σε 4.060 και τα 13.445 μηχανοκίνητα με εσωτερική μηχανή, συνολικής δυναμικότητας 17.505 σκάφη.

Η Ελλάδα διαθέτει 22 οργανωμένες μαρίνες, συνολικής δυναμικότητας 8.924 θέσεων. Εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 13.500 θέσεις ελλιμενισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μαρίνες, οι τουριστικοί λιμένες και τα καταφύγια τουριστικών σκαφών.

Στο Συνέδριο αναμένεται να συζητηθεί το ζήτημα της βιωσιμότητας του κλάδου των τουριστικών λιμένων στην Ευρώπη.

Στα πάνελ του συνεδρίου θα συζητηθεί η ανάπτυξη του κλάδου στην Ευρώπη σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των landlords και την προσφορά των μαρινών προς τις τοπικές κοινωνίες σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας Σταύρο Κατσικάδη, πολλά από τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των μαρινών στην Ελλάδα είναι κοινά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικότερα με τις μεσογειακές. «Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση στην ICOMIA για τους όρους παραχώρησης ή ανανέωσης της παραχώρησης μίας μαρίνας από το εκάστοτε Δημόσιο. Διότι όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, έτσι και σε άλλες χώρες, ειδικά στη Μεσόγειο, έχουν στο παρελθόν γίνει σημαντικές επενδύσεις, που απαιτούν όμως πολύ υψηλά ενοίκια και λειτουργικό κόστος, με συνέπεια σε περιόδους οικονομικής κρίσης να μην είναι βιώσιμες και κάποιες να καταλήγουν σε υποβαθμισμένες ή και εγκαταλελειμμένες παραλιακές εγκαταστάσεις».

Πρόσφατα μάλιστα δημοσιεύτηκε και μια σχετική με το θέμα ανακοίνωση από την ICOMIA. Η Ένωση επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ του ανταγωνισμού με δίκαιους όρους και ικανοποιητικά ανταλλάγματα προς το δημόσιο από τις εκμισθώσεις μαρινών, αλλά προσθέτει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης, ώστε ο μισθωτής να μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του απέναντι στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, ασκώντας με επαγγελματισμό ποιοτική διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Για αυτόν τον λόγο, υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά, «το απαιτούμενο οικονομικό αντάλλαγμα για το δημόσιο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα ευρύτερα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη και διαχείριση των μαρινών από έμπειρους επαγγελματίες διαχειριστές. Υψηλά ενοίκια οδηγούν σε αδυναμία βιωσιμότητας και κατά συνέπεια σε φτωχά συντηρημένες ή και εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις».

Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης για τον καθορισμό του ενοικίου παραχώρησης της μαρίνας, σχολιάζει ότι: «πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία της ποιότητας των έργων ανάπλασης, των προσφερομένων υπηρεσιών στο κοινό, των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της πρότασης, των προτεινόμενων περιβαλλοντικών μέτρων, των στοιχείων ασφάλειας και υγιεινής, της φερεγγυότητας, του χρόνου παράδοσης, της φήμης και αξιοπιστίας του επενδυτή, της συνεισφοράς στον θαλάσσιο τουρισμό και στις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες.

Επίσης, στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός δυσκολίας και οι περιορισμοί που ισχύουν στην αξιοποίηση και λειτουργία των μαρινών σε σύγκριση με άλλες χερσαίες εγκαταστάσεις. Το αντάλλαγμα για τη μίσθωση παραχώρησης μπορεί να βασίζεται σε ένα σταθερό ποσό ενοικίου και ένα κυμαινόμενο ως ποσοστό του τζίρου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης με σκοπό τη διασφάλιση βιωσιμότητας της επένδυσης σε περιόδους απρόβλεπτων μεταβολών των συνθηκών της αγοράς».

Ακόμα ένα θέμα που θα τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και το οποίο βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ατζέντας που θέτει η βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού είναι η ηλεκτρική πρόωση και η ενέργεια από συσσωρευτές.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές πρόκειται για έναν τομέα που η Ελλάδα δεν έχει κάνει βήματα προόδου. Δεν υπάρχει ακόμη το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και κίνητρα για τη μετάβαση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην αγορά των σκαφών αναψυχής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου αναμένεται να τοποθετηθούν ομιλητές από το εξωτερικό με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία προκειμένου να ενημερώσουν διεξοδικά για τις εξελίξεις.