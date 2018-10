Δολοφονία 30χρονης δημοσιογράφου στη Βουλγαρία

Η Βικτόρια Μαρίνοβα, 30χρονη δημοσιογράφος του βουλγαρικού τηλεοπτικού δικτύου TVN βιάσθηκε και δολοφονήθηκε το Σάββατο στην πόλη Ρούσε της Βουλγαρίας, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η δημοσιογράφος πραγματοποιούσε έρευνα για υπόθεση διαφθοράς στην διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Η τελευταία εκπομπή της δημοσιογράφου αφορούσε συγκεκριμένα έρευνα που πραγματοποιούσε δημοσιογραφική ομάδα για εταιρείες που συμμετέχουν σε κατασκευαστικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το 30%-40% των ευρωπαϊκών κονδυλίων διασπαθίσθηκαν ή δαπανήθηκαν σε μίζες.

Είναι η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονείται τον τελευταίο χρόνο σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερευνώντας υποθέσεις διαφθοράς. Τον περασμένο Οκτώβριο δολοφονήθηκε στην Μάλτα η δημοσιογράφος Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, ενώ τον Φεβρουάριο δολοφονήθηκε στην Σλοβακία ο δημοσιογράφος Γιαν Κούτσιακ.

«Σοκαρισμένος από την είδηση της δολοφονίας της δημοσιογράφου Βικτόρια Μαρίνοβα, που ερευνούσε την διαφθορά στην Βουλγαρία. Η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονείται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν χρόνο. Χρειαζόμαστε πλήρη έρευνα για το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα», έγραψε στο Twitter ο Γκι Φερχόφστατ, εκπρόσωπος της Συμμαχίας Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Horrified to learn of the murder of the journalist #VictoriaMarinova, who was investigating corruption in Bulgaria. The third journalist to be murdered in an EU country within a year. We need a full investigation into this abhorrent crime. https://t.co/iT32e62GA1

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) October 7, 2018