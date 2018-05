«Στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (Staff Level Agreement – SLA) πριν από την σύνοδο του Eurogroup του Μαΐου» επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε απολογιστική επιστολή που έστειλε στους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, σχετικά με την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου.Επιμένοντας στη σύσταση αυτή το Eurogroup δίνει ουσιαστικά στην Ελλάδα χρονικό περιθώριο λιγότερο από 14 ημέρες ώστε να κλείσει τα προαπαιτούμενα που απομένουν ανοικτά, -τα οποία μάλιστα είναι πολλά, αφού από τα 88 οι γνωρίζοντες λένε ότι ελάχιστα έχουν προχωρήσει- και να υπάρξει αυτή η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (SlA) με το κουαρτέτο που έρχεται στην Αθήνα στις 14 Μαΐου.Όπως καθιστά σαφές ο Σεντένο στην επιστολή του, η επιτυχής ολοκλήρωσης της τέταρτης αξιολόγησης είναι απαράβατος όρος προκειμένου στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου να ληφθούν όλες αυτές οι αποφάσεις που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα τον Αύγουστο.Δηλαδή, όπως έχουν ξεκαθαρίσει οι Βρυξέλλες και τονίζει δοθείσης ευκαιρίας η Γερμανία, το κλείσιμο της αξιολόγησης (που φυσικά δεν περιορίζεται μόνο στην σύναψη της τεχνικής συμφωνίας αλλά απαιτεί την ψήφιση και την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί) είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη λήψη μέτρων σχετικά με το χρέος και τη μεταμνημονιακή εποπτεία.Σχετικά με τον τελευταίο, την εποπτεία μετά το τέλος του προγράμματος, ο Σεντένο επισημαίνει ότι στο τελευταίο Eurogroup συζητήθηκε και η πρόταση της Κομισιόν για «ενισχυμένη εποπτεία».Επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι «σημειώσαμε την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να μην ζητήσει διάδοχη συμφωνία (successor arrangement)», δηλαδή η έξοδος να είναι αυτό που ονομάζει η κυβέρνηση «καθαρή».Σε ό,τι αφορά το χρέος ο Σεντένο σημειώνει ότι «η συζήτηση για τη στρατηγική αναφορικά με το χρέος θα συνεχιστεί και στις επόμενες εβδομάδες».

