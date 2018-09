MME της πΓΔΜ: Χρήση του όρου «Μακεδονία» στα προϊόντα

Ανησυχία προκαλούν δημοσιεύματα σκοπιανών μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση του όρου «Μακεδονία» στα προϊόντα μετά τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σχεδιάζει να προωθήσει ο Ζόραν Ζάεφ.

Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει μακρά περίοδο διαπραγμάτευσης με ειδικές επιτροπές που θα συνεννοούνται για τα προϊόντα της γειτονικής χώρας και πως αυτά θα ονομάζονται εφόσον περάσει το «Βόρεια Μακεδονία», τα δημοσιεύματα δίνουν άλλη εικόνα.

Συγκεκριμένα, η η ιστοσελίδα Faktor επικαλείται δηλώσεις κυβερνητικού αξιωματούχου, τονίζοντας ότι τα προϊόντα της ΠΓΔΜ θα συνεχίζουν να κάνουν τη χρήση του όρου «Μακεδονικός – Μακεδονική» και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την προσθήκη απλώς υποσημείωσης με αναφορά της νέας ονομασίας.

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι αποκαλύπτει θα αποσυρθεί το «Made in Macedonia», αλλά τα προϊόντα θα αποκαλούνται «Μακεδονικά» (π.χ. «Μακεδονικός Οίνος, Μακεδονικά χαλιά, Μακεδονικό τυρί κλπ) και κάπου στην συσκευασία θα υπάρχει επισήμανση ότι είναι προϊόν «Made in North Macedonia».

«Ο γνωστός όρος «Made in Macedonia» θα αντικατασταθεί με τις λέξεις π.χ. «Macedonian clothing», «Macedonian Wine» αλλά συγχρόνως θα υπάρχει μια υποσημείωση ότι το προϊόν κατασκευάζεται στην Βόρειο Μακεδονία, σύμφωνα με την εφαρμογή της Συμφωνίας» δηλώνει ο Μπόγιαν Μάρισιτς, σύμβουλος του Ζόραν Ζάεφ για θέματα ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας με την ΕΕ.

Η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει τριετή προθεσμία για διαβουλεύσεις ώστε να αποφασισθούν οι εμπορικές χρήσεις του όρου «Μακεδονία» αλλά ο κ. Ζάεφ δήλωσε ότι «κάποιοι έλληνες παραγωγοί μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιούν το «Made in Macedonia», καθώς έχει συμφωνηθεί η μη αποκλειστικότητα στη χρήση του όρου. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα αν το «Made in Macedonia» θα αναγράφεται λόγω της περιοχής της Μακεδονίας στην Ελλάδα ή λόγω της χώρας μας. Οι έλληνες επιχειρηματίες έχουν τρία χρόνια να αποφασίσουν τι θα αναγράφουν στα προϊόντα τους, αλλά αν αποφασίσουν να αναγράφουν το «Made in Macedonia», δεν θα μπορούν να γράφουν και Made in Greece» πρόσθεσε ο κ. Ζάεφ.

Τα ελληνικά προϊόντα

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν προϊόντα που χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία.

Μόλις 24 επιχειρήσεις από τις 4.000 που χρησιμοποιούν την ονομασία προέλευσης ή την επωνυμία έχουν προχωρήσει σε κατοχύρωση κι αυτή μόνο στο ευρωπαϊκό μητρώο.

Όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τον όρο Μακεδονία είτε στην εταιρική τους ταυτότητα είτε σε προϊόντα τους θα πρέπει, μέχρις ότου ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας επιτροπής που θα εξετάζει το εν λόγω ζήτημα και η οποία προβλέπεται στη συμφωνία των Πρεσπών, να κινηθούν άμεσα και να κατοχυρώσουν διεθνώς την επωνυμία τους.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ήδη δύο εταιρείες των Σκοπίων πήγαν στον παγκόσμιο οργανισμό στη Γενεύη κι έκαναν τις σχετικές διαδικασίες. Η κατοχύρωση στο παγκόσμιο μητρώο κοστίζει περί τις 8.000 ευρώ ενώ στο ευρωπαϊκό περί τις 2.000 ευρώ.

Πλήθος προϊόντων έχουν την επωνυμία «Μακεδονία»

Ορισμένα από αυτά είναι: Μακεδονική Α.Ε. (μητρική εταιρεία της Αγρόκτημα Χαλβατζής), ΜΕΒΓΑΛ-Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος Α.Ε., Μακεδονικά Ζαχαρώδη Α.Ε., Μακεδονικά Υφάσματα, Μακεδονική Γη-Αφοί Τσαρούχα Α.Ε., Μακεδονική Χάρτου, Μακεδονική Εταιρεία Τεχνικών Μελετών-MTC, Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου (ΜΕΛ), Εν Οίκω Μακεδονική (έπιπλα), Τέντες Θεσσαλονίκης-Μακεδονική Τεντοποιία, Μακεδονική Φάρμα Στρουθοκαμήλων-Αχλατζής Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΑΕ Μακεδονικός, Μακεδονικά Ζυμαρικά της Γιαγιάς, Μακεδονικά Αυγά-Αφοί Δίγκαλη Α.Ε., Μακεδονικές Πρωτεΐνες, Μεταφορική Τσιμενίδης-Μακεδονικές Γραμμές Α.Ε., Μακεδονικά Ξενοδοχεία Α.Ε., Μακεδονικές Εκδόσεις, Μακεδονικές Βιομηχανίες Μετάλλου, Μακεδονική Ποτοποιία (Ούζο 14 κ.ά.), ΜΑΚΑΛ (Μακεδονική Αλλαντοποιία), Maksystem-Μακεδονική Πανίδη ΑΒΕΕ (εξαρτήματα για συστήματα αλουμινίου), Μακεδονία Σαλάτες, Κρέατα Μακεδονίας-Αφοί Αστερίου, Μακεδονικά Νερά Α.Ε., κ.ά.

Επίσης προϊόντα, όπως Μακεδονικός Χαλβάς και Μακεδονικό Ταχίνι της Αφοί Χαΐτογλου, Μακεδονικά Κριτσίνια των εταιρειών Παπαδοπούλου, Κατσέλης κ.ά., Tottis Μακεδονικά Ζυμώματα Κρουασανάκια, πολλές εταιρείες που μεταποιούν τις γνωστές μακεδονικές μικρές πιπεριές, δεκάδες οινοποιίες που παράγουν μακεδονικές ποικιλίες οίνου και φέρουν τη σχετική ένδειξη, μακεδονικές πίτες και ζύμες, μακεδονικά τυριά και κασέρια, όσπρια, σφολιάτες, κ.ο.κ., ακόμη και η εφημερίδα «Μακεδονία».