Ο κυκλώνας Φλόρενς πλησιάζει απειλητικός τις ανατολικές ΗΠΑ

Cyclone Pam bears down on Vanuatu in this image from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on NASA's Aqua satellite taken at 1:30 p.m. local time (2:20 GMT) March 13, 2015. Not long after the image was acquired, the storm struck the island of Efate, which is home to Vanuatu's capital city, Port Vila. Winds of up to 250 kilometres an hour (155 mph) ripped metal roofs off houses and downed trees in the Pacific island nation of Vanuatu on Saturday, as relief agencies braced for a major rescue operation and unconfirmed reports said dozens had already died.

Ο πληθυσμός μίας τεράστιας περιοχής των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται σήμερα για την έλευση στην Φλόρενς, του εν δυνάμει καταστροφικού κυκλώνα που συνοδεύεται από εξαιρετικά ισχυρούς ανέμους και κατακλυσμιαίες βροχές. Οι επιχειρήσεις εκκένωσης αφορούν 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους στην Νότια, την Βόρεια Καρολίνα και την Βιρτζίνια. Οι τρεις αυτές πολιτείες είναι οι περισσότερο απειλούμενες από τον κυκλώνα Φλόρενς που κατευθύνεται προς τα δυτικά και τα βορειο-δυτικά με ταχύτητα 28 χλμ/ώρα και αναμένεται να πατήσει αύριο στις αμερικανικές ακτές, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων. Ομως ο κυκλώνας, που βρίσκεται στην κατηγορία 4 της 5βαθμης κλίμακας Saffir-Simpson, συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας 220χλμ./ώρ4α, μπορεί να φθάσει μέχρι την Πενσιλβάνια, προειδοποιεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων (Fema). Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να συνδράμει την Fema. «Πρόκειται για έναν ισχυρό κυκλώνα που θα πλήξει της ακτές της Καρολίνα, τέτοιο που οι κάτοικοι έχουν να δουν εδώ και δεκαετίες», δήλωσε αξιωματούχος της Fema στην Ουάσινγκτον. Ο πληθυσμός θα πρέπει να περιμένει διακοπές στην ηλεκτροδότηση, καταστροφές σε κτίρια, δρόμους και γέφυρες, καθώς και μεγάλης κλίμακας πλημμύρες, καταστροφές που εν δυνάμει μπορεί να προκαλέσουν θύματα, προειδοποίησε. Μετά τις τρεις παράλιες πολιτείες και το Μέριλαντ, η περιφέρεια της Ουάσινγκτον έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τον φόβο πλημμυρών και κατολισθήσεων , καθώς το έδαφος έχει ήδη απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού εξαιτίας των πρόσφατων βροχοπτώσεων. Ο Πότομακ που διαρρέει την πρωτεύουσα των ΗΠΑ είναι ήδη φουσκωμένος και έχει πλημμυρίσει την παλιά πόλη της Αλεξάντρια στην Βιρτζίνια. Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων προειδοποιεί για μεγάλη άνοδο της στάθμης του νερού στις ακτές της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνα μέχρι το κόλπο του Τσέσαπικ, το νότιο τμήμα του Μέριλαντ. Οι αρχές περιμένουν βροχοπτώσεις, που σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φθάσει τα 63 εκατοστά νερού , σοβαρές πλημμύρες με την άνοδο της στάθμης κατά 35 έως 50 εκατοστά και υπερχείλιση ποταμών, φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα. «Δεν ήμασταν ποτέ τόσο έτοιμοι» για να αντιμετωπίσουμε τον κυκλώνα, διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε μέσω του Twitter την πληροφορία ότι ο κυκλώνας Φλόρενς θα είναι «φοβερά μεγάλος και φοβερά υγρός (…)».