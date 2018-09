Επιμένει για δεύτερη συνάντηση με Τραμπ ο Κιμ Γιονγκ Ουν

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and North Korea's leader Kim Jong Un shake hands after signing documents during a summit at the Capella Hotel on the resort island of Sentosa, Singapore, June 12, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Νέα επιστολή από τον βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιόνγκ Ουν, έλαβε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση μεταξύ τους. Στην επιστολή του ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητάει από την Ουάσινγκτον να προγραμματιστεί η δεύτερη συνάντηση με τον αμερικανό ηγέτη, σύμφωνα με ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Σάρα Χάκαμπι Σάντερς. Η αξιωματούχος των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιστολή «θερμή» και «θετική», συμπληρώνοντας: «Είμαστε ανοιχτοί και ήδη έχουμε αρχίσει να διοργανώνουμε μια τέτοια σύνοδο κορυφής». Πρόσθεσε ότι η στρατιωτική παρέλαση στην Πιονγκγιάνγκ την Κυριακή είναι μια ένδειξη προόδου στις συνομιλίες για την αποπυρηνικοποίηση καθώς δεν εμφανίστηκε σε αυτήν κανένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς ικανός να φέρει πυρηνικές κεφαλές.