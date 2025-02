Αν τυχόν είσαστε ανάμεσα σε αυτούς που αναρωτιούνται γιατί δεν κλήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι στη σύνοδο που οργάνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, παρά την πολυδιαφημισμένη στενή σχέση του με τον γάλλο πρόεδρο, υπάρχουν δύο απαντήσεις.

Η πρώτη δεν αρέσει καθόλου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η δεύτερη είναι ότι το σχήμα που κλήθηκε στο Ελιζέ, ήταν το λεγόμενο «Βαϊμάρη+», το οποίο συγκροτήθηκε για την υποστήριξη της Ουκρανίας από ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Στην προκειμένη περίπτωση η σύνθεση ξεχείλωσε λίγο με τη συμμετοχή της Βρετανίας και των δύο επικεφαλής της ΕΕ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τα αποτελέσματα, όπως θα μάθατε ήδη, ήταν πενιχρά.

Οι ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε για τα χρήματα ούτε για τις στρατιωτικές μονάδες που θα απαιτηθούν από τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διασφαλίσουν το σχέδιο ειρήνευσης, αν υπάρξει κάτι τέτοιο και ο Τραμπ αποφασίσει να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έβλεπαν από μακριά τη συνάντηση αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία στο Ριάντ, και αντιμετωπίζουν ως εφιαλτικό σενάριο μια συνάντηση Τραμπ – Πούτιν για το θέμα, η οποία θα αγνοεί ακόμα και την ύπαρξή τους. Η Αμερική δηλώνει με τις πράξεις της ότι ο σύμμαχός της δεν είναι η Ευρώπη αλλά η Ρωσία.

Η συνάντηση έγινε στο Ριάντ, επειδή η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία και επιπλέον είναι στενή σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή. Στην τωρινή συγκυρία μπορεί να διαβαστεί και ως διπλωματική αναβάθμιση, όσο για τα θέματα δημοκρατίας και ελευθερίας αυτά είναι ψιλά γράμματα για τον Τραμπ.

***

Κάπως έτσι ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε χθες και δεύτερη σύνοδο – αυτή τη φορά με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές, οι του Μαξίμου εμφανίζονται βέβαιοι πάντως ότι θα περάσει η ελληνική πρόταση για την άμυνα.

***

«Μπένι» και Γιόσκα Το είπε ωραία ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο Thessaloniki Summit: «Ο νέος Πρόεδρος και η Διοίκηση του με τη στήριξη του Κογκρέσου, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, του επιχειρηματικού κόσμου, των διανοουμένων στις ΗΠΑ, αμφισβητεί τη Δύση όπως την ξέραμε. Ως γεωπολιτική οντότητα με πυλώνα την Ευρωατλαντική Συμμαχία και ως πατρίδα της φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως την αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη. Το μόνο κριτήριο είναι πλέον ρητά το συμφέρον της Αμερικής, στην πραγματικότητα ο συσχετισμός των δυνάμεων, η ισχύς με ωμό τρόπο. Υπάρχει μία απέχθεια απέναντι σε οτιδήποτε είναι ήπιο και ασθενές και η Ευρώπη είναι υπερβολικά πολιτισμένη εκλεπτυσμένη και δεν επιθυμεί να αναλαμβάνει κινδύνους. Εμφανίζεται μάλιστα το παράδοξο φαινόμενο οι ιστορικοί στρατηγικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπως η Ευρώπη και ο Καναδάς, να αντιμετωπίζονται επιθετικά, ενώ οι στρατηγικοί αντίπαλοι, αρχής γενομένης από τη Ρωσία του Β. Πούτιν, με πολύ πιο ευγενικό και ήπιο τρόπο».

***

Αντίστοιχες σκέψεις έκανε και ο Γιόσκα Φίσερ. Ο Τραμπ, γράφει στο Project Syndicate, επιδιώκει την πλήρη ρήξη με τους κανόνες και τις συμμαχίες που έχτιζε η Αμερική από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα.

Το όραμά του για τη νέα παγκόσμια τάξη είναι η επιστροφή στις σφαίρες επιρροής, όπου οι ισχυρές χώρες υπαγορεύουν τη μοίρα των ασθενέστερων, και είναι αυτό που επιθυμούν περισσότερο ο Πούτιν και ο Σι γιατί ευθυγραμμίζεται με τις αυταρχικές και τις νεοαυτοκρατορικές τους φιλοδοξίες.

Η Αμερική του Τραμπ, θεωρεί ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, έχει μπει σε ένα μονοπάτι αυτοκαταστροφής, ξεκινώντας από την καταστροφή της Δύσης. Το δίλλημα για την Ευρώπη είναι ένα επισημαίνει, Βρυξέλλες ή Μόσχα, ελευθερία ή υποταγή.

***

Όλα αυτά έπιασαν την Ευρώπη στον ύπνο, αν και δεν θα έπρεπε γιατί ο Τραμπ δεν έκρυψε ποτέ τις επιδιώξεις του. Στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να συγκληθεί ούτε Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, παρότι ακούστηκε και αυτό.

Αφενός γιατί η Γερμανία έχει εκλογές την ερχόμενη Κυριακή και προτού διεξαχθούν αυτές κανένας πολιτικός ηγέτης δεν έχει νομιμοποίηση για να εκπροσωπήσει τη χώρα. Αφετέρου, στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη του ΕΛΚ εκδηλώθηκε μεγάλη γκρίνια για τη σύναξη του Μακρόν, και όπως μαθαίνω ειπώθηκε από πολλά μέλη του ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν βοηθούν την ΕΕ να αποκτήσει κοινή γραμμή.

***

Το (όχι τόσο) μυστικό δείπνο Στην εσωτερική επικαιρότητα, ιδιωτικό δείπνο είχε τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου και τον σύντροφό της Παύλο Κοτσώνη. Η ατμόσφαιρα στο γνωστό εστιατόριο, το οποίο επέλεξε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στην Καισαριανή, ήταν χαλαρή και χαρακτηριστική της οικειότητας που αναπτύχθηκε με τον καιρό ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και στην κυρία Σακελλαροπούλου, που πλέον μοιράζονται μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας. Μαθαίνω ότι από το μενού δεν έλειψε και η πολιτική κουζίνα, αλλά δεν θα επεκταθώ, γιατί δεσμεύθηκα στις πηγές μου.

***

Κακοί οιωνοί

Ο θάνατος του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου έφτασε να συζητείται και στην ολομέλεια της Βουλής. Αιχμές και υπόνοιες ότι ο θάνατος του συνδέεται με τη τραγωδία των Τεμπών άφησαν βουλευτές όπως η ανεξάρτητη Ραλλία Χρηστίδου καθώς και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας. Σε αυτά τα υπονοούμενα απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης.

Εν μέσω της έντασης επενέβη από την έδρα και η αντιπρόεδρος, Όλγα Γεροβασίλη, με τον Βορίδη να επιμένει: «Δεν θα κάνω χαρακτηρισμούς σε βουλευτές που λένε ότι η κυβέρνηση έχει δολοφονήσει έναν άνθρωπο; Και λίγα λέω. Αυτό είναι αντιπαράθεση; Να σηκωθείτε και να το πείτε. Πείτε από τι επήλθε ο θάνατος του. Τι υπονοείτε; Είστε σοβαροί να υπονοείτε τέτοια πράγματα; Καταλαβαίνετε που οδηγείτε αυτή την αντιπαράθεση;».

«Ποιος είσαι εσύ να μας μαλώνεις», παρενέβη ο Παύλος Πολάκης με τον υπουργό Επικρατείας να ανταπαντά «μαλώνω την αθλιότητά και την χυδαιότητα σου και σου λέω ότι δεν είναι ανεκτή. Έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Θα έρχεστε εδώ θα λέτε ότι η κυβέρνηση δολοφόνησε έναν αθώο άνθρωπο και εμείς θα καθόμαστε νηφάλια να σας ακούμε; Να σας ακούμε να λέτε ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παρήγγειλε την δολοφονία ενός αθώου ανθρώπου και όταν θα σας πούμε ότι είστε χυδαίοι λασπολόγοι θα μας μαλώνετε και από πάνω;».

Εγώ τώρα τι να πω; Μ’ αυτά και μ’ αυτά οδηγούμαστε και πάλι στα άκρα.

***

Στην περιφέρεια, αδελφοί μου, στην περιφέρεια

Περιφερειακά συνέδρια ετοιμάζει το ΠαΣοΚ αρχής γενομένης από τη Μυτιλήνη σε λίγες μέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λένε από την Χαριλάου Τρικούπη, «θέλει με αυτές τις διαδικασίες να έρθει το ΠαΣοΚ πιο κοντά στην κοινωνία και να αποκτήσει νέους δεσμούς μαζί της, σε μια περίοδο φθοράς της κυβέρνησης».

Την ίδια στιγμή, όπως μαθαίνω, ετοιμάζει και η κυβέρνηση τα δικά της περιφερειακά συνέδρια. Την υψηλή εποπτεία τους έχει ο Άκης Σκέρτσος, ενώ την προετοιμασία κάνει με πολλές συχνές επισκέψεις στην περιφέρεια ο επίσης στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, Θανάσης Κοντογιώργης.

***

Mόλις 4 μηχανικοί Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) έχει μπει στο στόχαστρο για σειρά παραλήψεων, αλλά το κλιμάκιο του ΠαΣοΚ που την επισκέφθηκε ανακάλυψε την αιτία. Η Ευαγγελία Λιακούλη διαπίστωσε «για ακόμη μία φορά, ότι η υποτίμηση των Ανεξάρτητων Αρχών από την κυβέρνηση είναι σαφής και σταθερή μέσα στο χρόνο». Πού το στηρίζει; Στο ότι η ΡΑΣ καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα που σχετίζεται με τη λειτουργία και την ασφάλεια του σιδηροδρόμου ενώ διαθέτει προσωπικό που δεν ξεπερνά τα 19 άτομα, από τα οποία μόλις τα 4 είναι μηχανικοί για θέματα ασφάλειας, αν και το οργανόγραμμα της προβλέπει προσωπικό 50 εξειδικευμένων στελεχών.

***

Balkan express

Στη Βουλγαρία ταξίδεψε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, προκειμένου να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της φρεσκοεκλεγμένης κυβέρνησης συνασπισμού της χώρας.

Αποστολή δεν είχε, για ένα to know us better πετάχτηκε μέχρι τη Σόφια, και για να υπογραμμίσει το ενδιαφέρον της χώρας μας για τη σταθερότητα και την ομαλότητα στα Βαλκάνια. Άλλωστε το GERB, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού Μπορίσοφ το οποίο αποτελεί κορμό της κυβέρνησης, συμμετέχει στο ΕΛΚ, όπως και η ΝΔ.

***

Το περασμένο Σάββατο, ο Χατζηβασιλείου υπέγραψε στην Καβάλα, γενέθλια πόλη του προκατόχου του Κώστα Φραγκογιάννη, ο οποίος είναι πλέον σύμβουλος του Πρωθυπουργού, μνημόνιο εξωστρέφειας με τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας – Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη.

Το συγκεκριμένο μνημόνιο δεν είναι από εκείνα τα αλήστου μνήμης, περιλαμβάνει την ίδρυση γραφείου το οποίο θα βοηθά τις επιχειρήσεις της περιοχής να κάνουν εξαγωγές. Ένα είδος one stop shop για να παρακάμπτεται η γραφειοκρατία.

Το γραφείο θα ανοίξει στην Κομοτινή που είναι η έδρα της Περιφέρειας και θα είναι ένα από τα τέσσερα που λειτουργούν στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα, και στα Ιόνια. Η ιδέα είναι να βοηθούν οι περιοχές που έχουν δυνατότητες αλλά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην ανάπτυξή τους. Θα σας κρατώ ενήμερους για την εκτέλεση και το αποτέλεσμα.