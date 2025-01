Εκτός των φυλακών του Ισραήλ θα βρεθεί μετά από 40 χρόνια το μέλος της Φατάχ, Μοχάμεντ Αλ Τους, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων του Ισραήλ με τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Μοχάμεντ Αλ Τους, 69 ετών σήμερα, είναι φυλακισμένος για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες καθώς φυλακίστηκε το 1985 από το καθεστώς του Ισραήλ. Φυλακίστηκε ως μέλος της Φατάχ, του κινήματος που ίδρυσε ο Γιάσερ Αραφάτ.

Η απελευθέρωσή του θα είναι το αντάλλαγμα στην απελευθέρωση των τεσσάρων ισραηλινών ομήρων που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Can you imagine being in the darkness of zionist terrorists’ prisons for 40 years?

The world changes, but you remain trapped, bound by the enemy…

⭕ Since Oct 6, 1985, Palestinian elderly Muhammad Al-Tous (Abu Shadi), 68, has been held captive, marking his 40th year today../ pic.twitter.com/W3Wue8lNl1

