Επιχείρηση στο Νιου Τζέρσεϊ πραγματοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ κατά την οποία συνέλαβε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επεσήμανε ότι την ίδια ημέρα συνελήφθησαν 538 «εγκληματίες παράνομοι μετανάστες».

Η επιδρομή στην πιο πολυπληθή πόλη του Νιου Τζέρσι, την οποία ο δήμαρχός της Ρας Μπαράκα έχει χαρακτηρίσει «πόλη καταφύγιο» που προστατεύει τους μετανάστες, πραγματοποιήθηκε αφού ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα.

Ο Τραμπ έχει υπογράψει σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων από τη Δευτέρα, όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, με στόχο να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση. Παράλληλα έχει υιοθετήσει μέτρα που προβλέπουν την τιμωρία των αξιωματούχων που αντιστέκονται στην εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Στην επιδρομή, που πραγματοποίησαν στο Νιούαρκ τα μέλη της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ΙCE), δεν παρουσίασαν ένταλμα προτού προχωρήσουν στη σύλληψη «κατοίκων χωρίς νόμιμα έγγραφα, αλλά και πολιτών», κατήγγειλε ο Μπαράκα σε ανακοίνωσή του.

«Ένας από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν είναι Αμερικανός βετεράνος του στρατού ο οποίος υποβλήθηκε στην ταπείνωση να αμφισβητήσουν την αυθεντικότητα των στρατιωτικών του εγγράφων», πρόσθεσε ο δήμαρχος του Νιούαρκ.

Σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της ICE επεσήμανε ότι τα μέλη της υπηρεσίας «ενδέχεται να συναντήσουν Αμερικανούς πολίτες στο πλαίσιο του έργου τους επί του πεδίου και ενδέχεται να τους ζητήσουν έγγραφα προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους», εξηγώντας ότι αυτό συνέβη και στην επιδρομή στο Νιούαρκ.

Ο Μπαράκα τόνισε ότι η επιδρομή παραβίασε τα δικαιώματα των πολιτών. «Το Νιούαρκ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια την ώρα που οι άνθρωποι τρομοκρατούνται παρανόμως», υπογράμμισε.

Στο μεταξύ, σε ανάρτησή της στο Χ, η Κάρολαϊν Λίβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε 538 ανθρώπους την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντάς τους όλους «εγκληματίες παράνομους μετανάστες».

