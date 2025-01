Χιλιάδες χρήστες του δημοφιλούς chatbot ChatGPT της OpenAI ανέφεραν στην υπηρεσία τους την Πέμπτη (23/01), σύμφωνα με το Downdetector.com.

Ανοίγοντας τον ιστότοπο ChatGPT οι χρήστες βλέπου το σφάλμα «bad gate», υποδηλώνοντας ένα πρόβλημα από την πλευρά του διακομιστή ιστού.

Η εταιρεία ανέφερε ότι έχει εφαρμοστεί διόρθωση και ότι παρακολουθεί την κατάσταση.

ChatGPT seems to be down at the moment

Bad gateway – The web server reported a bad gateway error pic.twitter.com/7vqI49AxGw

— Tibor Blaho (@btibor91) January 23, 2025