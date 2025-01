Είτε την ονομάζουν στρατηγικής σημασίας απόφαση, είτε (σκέτο) αμυντική συμφωνία το ίδιο είναι, άλλωστε δεν έχει σημασία πώς πρέπει να ονομαστεί. Σημασία έχει ότι ο (απερχόμενος) Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν υπέγραψε, λίγο πριν εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο Απόφαση (presidential determination) που επιτρέπει την ένταξη της Κύπρου σε τρία αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ. Αυτή η απόφαση έχει ισχύ νόμου στις ΗΠΑ. Πράγμα που σημαίνει πως θα έχει συνέχεια, ή εάν θέλετε, θα υλοποιείται και επί προεδρίας Τραμπ. Ας δούμε πρώτα, τα πιο σημαντικά που περιλαμβάνει η συμφωνία με την οποία η Κύπρος συνδέεται όχι μόνον με τρία αμυντικά προγράμματα με τις ΗΠΑ, αλλά και με το ΝΑΤΟ.

♦ Πρόσβαση σε αμυντικά προγράμματα: Η Κύπρος γίνεται επιλέξιμη για λήψη αμυντικού εξοπλισμού, προμηθειών και υπηρεσιών μέσω των προγραμμάτων:

♦ Foreign Military Sales (FMS): Απευθείας προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

♦ Excess Defense Articles (EDA): Προμήθεια πλεονάζοντος αμυντικού υλικού των ΗΠΑ με μειωμένο ή μηδενικό κόστος.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα FMS (που μετέχουν οι Νατοϊκές χώρες, καθώς και η Ελλάδα και η Τουρκία) επιτρέπει την απευθείας προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση κοινών στρατηγικών στόχων. Επί σειρά ετών η Ελλάδα εξοπλιζόταν με προγράμματα FMS, ακόμα και όταν οι εξοπλισμοί ήταν, με απόφαση του Κογκρέσου σε αναλογία 7 (για Ελλάδα) προς 10 (για Τουρκία)

Η απόφαση αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Και ακόμα αυτό το πλεονάζων πολεμικό υλικό που προτίθεται (από τη συμφωνία) να παραχωρήσουν οι ΗΠΑ στην Κύπρο, έχει τη σημασία του, επειδή η Κύπρος θα προμηθευτεί πιο γρήγορα, έστω και καθυστερημένα οπλικά συστήματα που δεν είχε ποτέ, θα ανανεώσει το οπλοστάσιό της με δυτικού τύπου οπλισμό. Εάν αληθεύουν οι πληροφορίες έχει ζητήσει ήδη μεταχειρισμένα ελικόπτερα Σινούκ, τα οποία θα χρησιμοποιήσει, είτε για έρευνα και διάσωση, είτε για την παράνομη μετανάστευση είτε για την πυρόσβεση.

Βεβαίως όπως ήταν αναμενόμενο η Τουρκία αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «λάθος βήμα» την απόφαση των ΗΠΑ για ένταξη της Κύπρου σε αμυντικά προγράμματα. Εδώ που τα λέμε αντέδρασε στη συνάντηση Χριστοδουλίδη- Μπάιντεν, δεν θα αντιδρούσε σε τέτοια απόφαση; Και παρακαλεί τώρα τον Τραμπ που έρχεται να ακυρώσει τη συμφωνία.

Του Αγίου Αντωνίου σήμερα, μεγάλη η χάρη του. Γιορτάζουν οι Αντώνηδες, οι Αντωνίες κτλ., αλλά εγώ θα σταθώ σ’ έναν Αντώνη. Στον Αντώνη Σαμαρά. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, θα δεχθεί ευχές στο γραφείο του, που έως τώρα δεν δεχόταν, όχι για κανέναν ιδιαίτερο λόγο αλλά εξαιτίας της πανδημίας. Αναμένεται, μου λένε, πλήθος κόσμου, αλλά αυτό που θα έχει σημασία είναι πόσοι πολιτικοί (και για να ακριβολογώ) πόσοι γαλάζιοι βουλευτές θα τον επισκεφθούν για να του ευχηθούν. Θα έχει ενδιαφέρον από πολιτικής πλευράς.

Χθες πάντως στη Βουλή παρατήρησα μια κίνηση ορισμένων βουλευτών να προσεγγίζουν άλλους γαλάζιους βουλευτές και να τους λένε να πάνε να ευχηθούν στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο του κόμματος.

Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει πάντως πως θα ψηφίσει τον Κώστα Τασούλα για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά τη διαφωνία του σε κορυφαία ζητήματα: Είχα υποστηρίξει δημόσια πως, σε αυτή την πολιτική συγκυρία γεγονότων και καταστάσεων, έπρεπε να επιλεγεί υποψήφιος ΠτΔ από τον κεντροδεξιό χώρο. Είχα, μάλιστα, προτείνει τον Κώστα Καραμανλή. Με αυτό το πολιτικό σκεπτικό θα ψηφίσω τον Κώστα Τασούλα». Και προσθέτει: «Είναι αυτονόητο ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μεταξύ των δύο προσώπων, και είναι εξίσου σαφές πως η διαφωνία μου με την πρόσφατη στάση του προέδρου της Βουλής σε κορυφαία ζητήματα ισχύει στο ακέραιο» διευκρίνισε ο κ. Σαμαράς.

Η πρωτοβουλία για να γευματίσει με τον Κώστα Τασούλα την είχε η (απερχόμενη) Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Θεωρεί ότι ο θεσμός έχει μια συνέχεια και θέλησε να ενημερώσει τον κ. Τασούλα τα της προεδρίας. Έτσι κλείστηκε το ραντεβού στο εστιατόριο Facio στο Παγκράτι, αγαπημένο εστιατόριο του Προέδρου Τασούλα. Πήγαν εκεί χωρίς επισημότητες (αλλά με την ασφάλειά τους) παρήγγειλαν ο μεν κ. Τασούλας σνίτσελ και η κυρία Σακελλαροπούλου (τα αγαπημένα της μπιφτέκια). Συνομιλούσαν για αρκετή ώρα, μίλησαν για το μεγαλοπρεπές κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για το πώς λειτουργεί στην καθημερινότητά του, το ύπατο αξίωμα της πολιτείας.

Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την (απερχόμενη) Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Πρόκειται να την ευχαριστήσει για όσα πρόσφερε κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Την ίδια ήμερα η κυρία Σακελλαροπούλου θα πραγματοποιήσει και την τελευταία ορκωμοσία υφυπουργού. Θα ορκίσει τον Τάσο Χατζηβασιλείου υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την εξωστρέφεια, στη θέση του Κώστα Φραγκογιάννη, παρουσία και του Πρωθυπουργού. Στον επόμενο ανασχηματισμό ή (διορθωτικές κινήσεις, όπως τις ονομάζει ο Πρωθυπουργός) τις ορκωμοσίες υπουργών θα τις κάνει ο Κώστας Τασούλας. Τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά, που παίρνει τη θέση του παραιτηθέντος από τη Βουλή Κώστα Τασούλα θα κάνει εις εκ των αντιπροέδρων της Βουλής.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκοψαν βασιλόπιτα στη Βουλή, με τον Παύλο Πολάκη να εύχεται να επιστρέψει το κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ευχήθηκε υγεία, ειρήνη και πρόοδο, επαναλαμβάνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι ένα προοδευτικό κόμμα.

Σας έγραφα προ διημέρου για την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Δημητρίου Χούπη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες. Σας έχω και νεότερα. Μαθαίνω ότι ο Αρχηγός είχε συνάντηση ολιγόωρη με τον Ιάπωνα ομόλογό του, τον Στρατηγό Γιόσιντα Γιοσιχίντε. Τι συζήτησαν; Τις θερμές διμερείς σχέσεις καθώς και τις ευκαιρίες ενίσχυσης στρατιωτικής συνεργασίας. Θυμίζω ότι αρχές Φθινοπώρου είχαμε φιλοξενήσει ως Ελλάδα ένα ιαπωνικό μεταγωγικό αεροπλάνο, για το ενδεχόμενο εκκένωσης Ιαπώνων από τη Μέση Ανατολή. Και κάτι τελευταίο. Είδε και τον Τούρκο Αρχηγό. Αλλά στο περιθώριο της συνόδου και στο «φτερό» που λέμε.

