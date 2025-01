Η Παρί Σεν Ζερμέν ολοκλήρωσε το πολύ μεγάλο μεταγραφικό «κόλπο» κι ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια αφήνει τη Νάπολι για το «Παρκ ντε Πρενς».

Ο βιρτουόζος Γεωργιανός είχε αιτηθεί να πωληθεί από τους «παρτενοπέι» και, παρά τις προσπάθειες να μεταπειστεί έως ότου βγει η σεζόν, η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε άνευ χρονοτριβής. Φρόντισαν οι Καταριανοί γι’ αυτό καλύπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις που υπήρξαν για να ανοίξει ο δρόμος.

Μαθαίνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής ψάχνεται, οι Παριζιάνοι μπήκαν άμεσα σε συζητήσεις με τη Νάπολι και συμφώνησαν να τον εντάξουν άμεσα στο δυναμικό τους, αφότου πρώτα περάσει τα ιατρικά τεστ.

🔴🔵🤝🏻 PSG have already planned for Khvicha Kvaratskhelia’s medical this week.

PSG director Luis Campos closed the deal verbally on Monday, PSG and Napoli presidents Nasser Al Khelaifi & Aurelio de Laurentiis sealed it today.

👀 Napoli, stepping up efforts for replacement now. pic.twitter.com/ERiQ6hCBav

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025