Μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τότεναμ και την Λίβερπουλ ο Ροντρίγκο Μπεντανκούρ κατέρρευσε στο χορτάρι. Ο Ουρουγουανός μέσος προσπάθησε να πάρει κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και έπεσε στο χορτάρι.

Αρχικά, δεν έγινε αντιληπτό ότι κάτι είχε πάθει, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι συμπαίκτες του άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος του. Το ιατρικό επιτελείο των γηπεδούχων έσπευσε να φροντίσει τον Ουρουγουανό, που βγήκε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε στο κεφάλι στην προσπάθειά του να βρει την μπάλα.

Λίγο αργότερα η Τότεναμ ενημέρωσε πως ο παίκτης έχει τις αισθήσεις του και πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ο Ροντρίγκο, έχει τις αισθήσεις του, μιλάει και θα πάει στο νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο», τόνισαν οι Σπερς.

We can confirm Rodrigo is conscious, talking and will go to hospital for further checks.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 8, 2025