Το 2025 έφτασε ήδη στα νησιά Κιριμπάτι που υποδέχονται το νέο έτος μια ημέρα πριν από πολλά άλλα κράτη.

Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό στο σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται στην καρδιά του Ειρηνικού Ωκεανού, για τον εορτασμό του νέου έτους του 2025.

HAPPY NEW YEAR! Kiribati’s Christmas Island is the first place in the world to welcome 2025 pic.twitter.com/HgZR7LfSbq

Kiritimati Island in Kiribati led the world in welcoming 2025, with local festivities and celebrations heralding the arrival of the New Year ahead of others.#Kiribati #NewYear #SriLanka #SLnews #NewsUpdate pic.twitter.com/N9RfLCLIzU

