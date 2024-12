Ολυμπιακός και Γουίλιαν οδηγήθηκαν σε φιλικό διαζύγιο επ’ ωφελεία αμφότερων.

Ο πρώην σούπερ σταρ της Τσέλσι, της Άρσεναλ και της Σαχτάρ αποχωρεί από τους κατόχους του Conference League έχοντας αγωνιστεί σε 11 παιχνίδια (6 πρωταθλήματος, 1 κυπέλλου, 4 Europa League) και δώσει 1 ασίστ.

Ο Γουίλιαν πήρε το πιο παχυλό συμβόλαιο εξ όλων προκειμένου να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εκ των υστέρων όμως αποδείχθηκε ανέφικτο ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Βάσκου προπονητή που προσπάθησε πολύ να τον εντάξει στην αγωνιστική εξίσωση, χωρίς να πάρει απ’ αυτόν όσα ζητούσε.

Ανεξαρτήτως πάντως της κατάληξης που είχε η συνεργασία μεταξύ ομάδας και ποδοσφαιριστή, ο 36χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ γνωρίζει πως στον Πειραιά «θα έχει πάντα μια οικογένεια». Διατηρεί άλλωστε εξαιρετικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, όπως επιβεβαιώθηκε στις κουβέντες που έγιναν για το «διαζύγιο».

Όλα συνηγορούν πως ο Γουίλιαν θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS των ΗΠΑ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γουίλιαν τα καλύτερα για τη συνέχεια της μεγάλης καριέρας του. Θα έχει πάντα μια οικογένεια στον Πειραιά. / Olympiacos FC wishes all the best to Willian in the next steps of his massive career. He will always have a family in Piraeus. 🔴⚪️🙏🏻… pic.twitter.com/sPvHHbIZ0v

