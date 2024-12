Και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας, καθώς και εκείνο της Καλούγκα, που βρίσκεται 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ρωσικής πρωτεύουσας, έκλεισαν προσωρινά, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας της Ρωσίας.

Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκαν οι λόγοι.

«Τα πληρώματα των αεροσκαφών, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπηρεσίες των αεροδρομίων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των πτήσεων» επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Rosaviatsia.

The “carpet” plan has been implemented in Moscow airports — Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky, Sheremetyevo — as well as at Kaluga airport due to the threat of a drone attack, according to Russian media.

Departures and arrivals have reportedly been delayed. pic.twitter.com/sXH2ptYExH

— KyivPost (@KyivPost) December 26, 2024