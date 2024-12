Τις τελευταίες μέρες γίνεται λόγος για ιθαγένειες, που χορηγεί τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως αποκαλύπτει ο Βηματοδότης μία τέτοια δόθηκε στην Κάρεν Βαν Νταϊκ, η οποία από σήμερα είναι Ελληνίδα και μπορεί να ψηφίζει (και να ψηφίζεται) στις εκλογές.

Ποια είναι η κυρία Βαν Νταϊκ και γιατί της χορηγήθηκε τιμητικά η ελληνική ιθαγένεια; Σπούδασε μεταξύ άλλων και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Cοlumbia και Επίτιμη Διδάκτορας Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ίδρυσε και διηύθυνε μέχρι το 2016 το Διατμηματικό Hellenic Studies Program με επίκεντρο την βυζαντινή αυτοκρατορία και την σύγχρονη Ελλάδα, ενώ από το 2004 κατέχει ως Καθηγήτρια την θέση Kimon A. Doukas με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.

Η Βαν Ντάικ, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, έχει εκτενή συγγραφική και ποιητική δράση με άμεσες και έντονες ελληνικές αναφορές, έχοντας συγγράψει πλήθος βιβλίων όπως «Kassandra and the Censors», «The scattered Papers of Ρenelope» κα. Κύριο αντικείμενο της έρευνάς της, είναι κριτική μελέτη της σημασίας που έχει η μεταφραστική λογοτεχνία για μετάφραση, με επίκεντρο την ελληνική διασπορά. Έχει λάβει πλήθος βραβείων για το έργο της αλλά και σειρά ακαδημαϊκών ερευνητικών υποτροφιών με ελληνικές αναφορές.