Εντατικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ έβαλαν στο στόχαστρο τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην παραθαλάσσια περιοχή Ταρτούς της Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πλήγματα» σε διάφορες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικά μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας και «αποθηκών πυραύλων εδάφους-εδάφους», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση που βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Η πηγή αυτή έκανε λόγο για τους «σφοδρότερους βομβαρδισμούς από το 2012» στην παράκτια περιοχή της Ταρτούς, όπου βρίσκεται ιδίως στρατηγικής σημασίας ναυτική βάση της Ρωσίας. Από τα ισραηλινά χτυπήματα προκλήθηκε έκρηξη σε μία από τις αποθήκες πυρομαχικών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί σεισμική δόνηση 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ

— OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024