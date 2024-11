Διπλή τραγωδία σημειώθηκε στη Λήμνο το απόγευμα του Σαββάτου από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας Bora, με την επέλαση των ακραίων φαινομένων να συνεχίζεται και την Κυριακή.

Το χτύπημα της κακοκαιρίας στη Λήμνο ήταν ισοπεδωτικό. Πέντε ρέματα υπερχείλισαν, με το 112 να εκδίδει μήνυμα για εκκένωση του οικισμού του Κοντιά.

Ολόκληρη η περιοχή πλημμύρισε, αγρότες εγκλωβίστηκαν σε μάντρες, κάτοικοι στα σπίτια τους και οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Οι κλήσεις στην πυροσβεστική ήταν δεκάδες.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο σημειώθηκαν σε Ρόδο και Κω, ενώ στύλος της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο στην Εύβοια βυθίζοντας την Ερέτρια στο σκοτάδι.

Δύσκολη η νύχτα για τους κατοίκους της Ρόδου, καθώς σπίτια πλημμύρισαν ενώ υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Μάλιστα, αργά το βράδυ εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Ρόδου να εκκενώσουν υπόγεια και ισόγεια.

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Ρόδου για τους πολίτες στην Ιαλυσό, των οποίων οι κατοικίες έχουν πλημμυρίσει, έχει ανοίξει το 1ο Γυμνάσιο για την φιλοξενία τους.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Οι πολίτες που πρέπει να μετακινηθούν λόγω πλημμυρισμένης κατοικίας και οποιοσδήποτε χρειάζεται καταφύγιο μπορεί να κατευθυνθεί στο 1ο Γυμνάσιο της Ιαλυσού. Η μετακίνηση να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή και μόνο με ασφάλεια.»

Στη Λάρισα υπό τον φόβο μιας νέας καταστροφής, στα παράλια της πόλης κάτοικοι βάζουν σακιά στις πόρτες τους για να προστατευτούν από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία, το λιμενικό τμήμα Αγιοκάμπου με συνεχείς χερσαίες περιπολίες επιτηρεί την ακτογραμμή.

Η Φλώρινα «ντύθηκε» και πάλι στα λευκά, με πυκνό χιόνι να πέφτει και στη Καλλιθέα Γρεβενών.

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗡𝗢𝗪: Florina ☃️❄️

Winter wonderland in Florina 🌨️🤍 where it’s currently an icy -1° 🥶

📍: Φλώρινα Δυτική Μακεδονία

Video by: @chrissy_atma ~Thank you 🫶🏼#Florina #Greece #Snow #WinterWonderland #Snowfall #Snowing #Greek #GreeceWeather pic.twitter.com/SturJgTPvM

