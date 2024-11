Σε μία απαιτητική καθημερινότητα που «τρέχει» με γρήγορες ταχύτητες, η ανάγκη μας για ευκολία και απλότητα στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Οι έντονοι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής συχνά δεν αφήνουν περιθώρια για ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, πόσω μάλλον για υψηλά κόστη. Ακριβώς για αυτό, αναζητούμε συνεχώς λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες μας, λύσεις που μας επιτρέπουν να εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα, ώστε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση του προϋπολογισμού μας.

Φυσικά, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η ευκολία, αλλά και το μειωμένο κόστος, για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών μας, χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. Και αυτή τη δυνατότητα μας δίνει η Εθνική Τράπεζα, η οποία έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, δημιούργησε τον Λογαριασμό Προνομίων που είναι ειδικά σχεδιασμένος για να δίνει λύσεις στις ανάγκες του σήμερα, ενσωματώνοντας την αξία της διαφάνειας και της εξοικονόμησης σε κάθε μας συναλλαγή!

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε για τον Λογαριασμό Προνομίων από την Εθνική Τράπεζα

Όσοι αναζητούμε τρόπους για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών μας, να εξοικονομήσουμε χρήματα για όσα έχουν πραγματικά σημασία για εμάς, στον Λογαριασμό Προνομίων της Εθνικής Τράπεζας θα βρούμε τη λύση που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιούμε πιο εύκολα και οικονομικά τις τραπεζικές μας συναλλαγές.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για έναν καινοτόμο καταθετικό λογαριασμό που μας εξασφαλίζει σημαντικό όφελος και μειωμένο κόστος στις καθημερινές μας τραπεζικές συναλλαγές, χωρίς να μας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις. Με μία μηνιαία χρέωση μόλις 1 ευρώ, έχουμε τη δυνατότητα να απολαμβάνουμε κάθε μήνα υπηρεσίες όπως 4 δωρεάν πληρωμές λογαριασμών μέσω Digital Banking και ΑΤΜ, 4 δωρεάν πάγιες εντολές, καθώς και τη δωρεάν αποστολή και λήψη ενός εμβάσματος* εσωτερικού σε ευρώ, με ένδειξη εξόδων SHA έως 5.000 ευρώ, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Επίσης, μέσω του Digital Banking μπορούμε να παρακολουθούμε τις κινήσεις του λογαριασμού μας, όπου και αν είμαστε, ανά πάσα στιγμή, ενώ κάθε μήνα θα λαμβάνουμε μία μηνιαία αναλυτική κατάσταση μέσω ενός ηλεκτρονικού αντιγράφου (i-statement), έχοντας τη δυνατότητα να ζητήσουμε και έγχαρτο τριμηνιαίο αντίγραφο (για τρεχούμενους λογαριασμούς) ή ενημέρωση μέσω βιβλιαρίου κατάθεσης (για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου), χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος.

Όπως και αν έχει, το αν θα επιλέξουμε λογαριασμό τρεχούμενο ή ταμιευτηρίου είναι κάτι που εξαρτάται από τις προσωπικές μας ανάγκες. Βέβαια, αν επιλέξουμε τρεχούμενο λογαριασμό μπορούμε να αποκτήσουμε και το προνόμιο της Υπερανάληψης (Overdraft), το οποίο μας προσφέρει άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα για έκτακτες περιπτώσεις.

Πώς θα αποκτήσουμε εύκολα και γρήγορα έναν Λογαριασμό Προνομίων

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η απόκτηση ενός Λογαριασμού Προνομίων της Εθνικής Τράπεζας είναι πολύ απλή, εύκολη και γρήγορη, ενώ μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε είτε μέσω της υπηρεσίας NBG Internet/Mobile Banking, είτε με μία επίσκεψη σε ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Ωστόσο, αν διαθέτουμε ήδη έναν λογαριασμό απλού Ταμιευτηρίου ή απλό Τρεχούμενο, μπορούμε να τον μετατρέψουμε σε Λογαριασμό Προνομίων μέσω της NBG Internet / Mobile Banking, μέσω του Contact Center, δηλαδή καλώντας στο 210 48 48 484 ή πραγματοποιώντας μία επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας. Έτσι, θα αρχίσουμε να απολαμβάνουμε άμεσα τα μοναδικά οφέλη που μας προσφέρει!

Μάλιστα, ένα από αυτά τα οφέλη είναι η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, το οποίο μας επιτρέπει να κερδίζουμε πόντους σε κάθε μας συναλλαγή. Οι πόντοι που συγκεντρώνουμε μπορούν να εξαργυρωθούν σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντάς μας επιπλέον προνόμια στις καθημερινές αγορές μας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει και απαντά με πράξεις στην ανάγκη μας για μεγαλύτερη ευελιξία στις επιλογές, συνεχές όφελος και ευκολία. Αν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα, μπορούμε να ενημερωθούμε αναλυτικά μέσω του nbg.gr και να ζήσουμε σήμερα μία αναβαθμισμένη τραπεζική εμπειρία, η οποία θα μας διευκολύνει στην καλύτερη διαχείριση των χρημάτων μας. Γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι η Τράπεζα Σήμερα!

* Τα εμβάσματα απαλλάσσονται μόνο από την προμήθεια έκδοσης υπέρ ΕΤΕ και το κόστος των εξόδων άμεσης πίστωσης (SEPA Instant Payment) και όχι από λοιπά έξοδα (urgent, NON-STP αποζημίωση, έξοδα άλλης Τράπεζας όταν το έμβασμα είναι OUR, κέρδη συναλλάγματος).