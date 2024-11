Συναγερμός έχει σημάνει στη διεθνή κοινότητα μετά τις δηλώσεις του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος τόνισε πως η Ρωσία θα συνεχίσει να δοκιμάζει το υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, τον οποίος ήδη εκτόξευσε εναντίον της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει και σε μαζική παραγωγή του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ρώσος πρόεδρος «δεν υπάρχει αντίμετρο σε έναν τέτοιο πύραυλο, δεν υπάρχει κανένα μέσο αναχαίτισής του, στον κόσμο σήμερα. Και θα τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να το δοκιμάζουμε. Είναι απαραίτητο να αρχίσει μαζική παραγωγή».

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο πύραυλος Oreshnik δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό παλαιών συστημάτων, αλλά μια σύγχρονη, τελευταία εξέλιξη, την ώρα που το μέλλον της χώρας, όπως είπε, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό «από την επίλυση των προβλημάτων της ειδικής επιχείρησης», όπως χαρακτηρίζει η Ρωσία την εισβολή στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τεράστιες δυνατότητες της πυραυλικής στην προστασία της εδαφικής κυριαρχίας της χώρας, λέγοντας ότι οι εργασίες σε συστήματα όπως το Oreshnik είναι ζωτικής σημασίας, που κανείς άλλος δεν τα διαθέτει.

The first time in human history that ICBM’s have been used in war. We are closer to World War III WWIII. Putin is open to discussing a ceasefire with Ukraine if negotiations are led by… pic.twitter.com/vMNvyIxHtV

Όπως ήταν φυσικό, ο προεδρίας της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, έσπευσε να απαντήσει σε αυτές τις δηλώσεις, λέγοντας πως η Ουκρανία εργάζεται για την ανάπτυξη νεών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει του «νέους κινδύνους», μετά την ανάπτυξη του νέου, ρωσικού, μέσου βεληνεκούς πυραύλου στον 33ο μήνα του πολέμου.

Ο Ζελένσκι στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του, είπε ότι ο κόσμος χρειάζεται μια «σοβαρή απάντηση», ώστε ο ηγέτης του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, να φοβηθεί να επεκτείνει τον πόλεμο και να νιώσει τις πραγματικές συνέπειες των πράξεών του.

Είπε ακόμα ότι η χρήση μιας άλλης χώρας για τη «δοκιμή νέων όπλων για την τρομοκρατία» αποτελεί σαφώς διεθνές έγκλημα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία γελοιοποιεί τις εκκλήσεις του Κινέζου συμμάχου της για αυτοσυγκράτηση, εκτοξεύοντας έναν πειραματικό πύραυλο νέας γενιάς στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία γελοιοποιεί τη θέση κρατών όπως η Κίνα, των κρατών του Παγκόσμιου Νότου και ορισμένους ηγέτες που ζητούν κάθε φορά αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του που δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Today, more details have been revealed about the new missile that Russia used to strike Dnipro. These details will be shared with international journalists and media because the world must know the truth. It must understand that the only party that does not want peace is Russia.… pic.twitter.com/dmuYRF6G2F

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2024