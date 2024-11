Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με drones προς τη Μόσχα, με δύο αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα να μπαίνουν σε συναγερμό.

Η Ουκρανία επιτέθηκε σήμερα κατά της Μόσχας και της περιφέρειας της με δεκάδες drones, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στη μεγαλύτερη επίθεση με ουκρανικά drones κατά της ρωσικής πρωτεύουσας μέχρι σήμερα.

Η Ρωσία κατέρριψε σήμερα το πρωί 70 ουκρανικά drones που πετούσαν πάνω από ρωσικές περιοχές, ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Άμυνας στο Telegram.

Η ουκρανική επίθεση στόχευσε έξι περιοχές της ρωσικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της Τούλας, του Μπριάνσκ, της Καλούγκα, της Αριόλ, αλλά και περιοχών του Κουρσκ, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsia) ανέφερε στο Telegram ότι «προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια των πτήσεων των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στη λειτουργία των αεροδρομίων του Domontetovo και του Zukovo».

Προσωρινή διακοπή προσγειώσεων επιβλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας μετά από την επίθεση drone, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia) στο Telegram.

«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων των πολιτικών αεροσκαφών, έχουν επίσης εισαχθεί προσωρινοί περιορισμοί στη λειτουργία του αεροδρομίου Sheremetyevo από τις 09:45 ώρα Μόσχας [06:45 GMT] στις 10 Νοεμβρίου. Το αεροδρόμιο προσωρινά δεν δέχεται ούτε στέλνει πτήσεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση

Από την επίθεση των ουκρανικών drones τραυματίστηκε ένα άτομo όπως ανέφερε στο κανάλι του στο Telegram, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν, δείχνουν σπίτια και αυτοκίνητα να έχουν τυλιχτεί στις φλόγες.

Ukrainian drones were spotted in #Ramenskoye, #Moscow oblast. Locals post videos of two drones shot down by the russia air defenses. It is not clear if there were more and whether they reached the intended target.

Vnukovo and Domodedovo airfields were closed for some time because… pic.twitter.com/6F5aHT2OfT

— Olga Klymenko (@OlgaK2013) November 10, 2024