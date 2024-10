Φωτιά ξέσπασε στον πυρηνικό σταθμό του Καράτζ, στο Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται αναφορές ακτιβιστών της ιρανικής αντιπολίτευσης.

Ο πυρηνικός σταθμός του Καράτζ, βρίσκεται 36 χλμ δυτικά της Τεχεράνης.

Την είδηση μετέδωσε η Jerusalem Post.

An unexplained fire broke out at the Karaj Iranian nuclear power plant west of Tehran, Iranian media silent. https://t.co/odVyIHcRFR

Το ισραηλινό κανάλι Ν12, ανάρτησε στο Χ, πλάνα που όπως ισχυρίζεται, δείχνουν το σημείο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά.

#BreakingNews:-🇮🇷FIRE BREAKS OUT AT IRANIAN NUCLEAR PLANT

According to opposition activists in Iran, the Karaj nuclear power plant is on fire.

There is no confirmation in Iran’s state media about the blaze or possible cause. pic.twitter.com/7vxmhmoisB

— Globe Observer (@GlobeObserverr) October 24, 2024