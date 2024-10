Ως παίκτης του Ερυθρού Αστέρα με δανεισμό από τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει τη σεζόν ο Φιλίπ Πετρούσεφ.

Ο 24χρονος Σέρβος δεν θα είχε τον ρόλο που επιθυμούσε στην ελληνική ομάδα και η παραχώρησή του στους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου μέχρι το καλοκαίρι του 2025 βόλεψε όλες τις πλευρές.

Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει κατά νου να τηρεί εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ των μονάδων της φροντ λάιν (Φαλ, Μιλουτίνοφ, Ράιτ, Βεζένκοφ, Πίτερς), καθώς αφαιρέθηκε από την εξίσωση ένας ταλαντούχος παίκτης μεν, που όμως δεν συμβιβαζόταν με λιγότερα απ’ όσα θεωρούσε πως άξιζε.

Ο Πετρούσεφ, παίκτης ικανός να καλύπτει δύο θέσεις στη ρακέτα (4-5), επιστρέφει στον Ερυθρό Αστέρα μετά τη σεζόν 2022-23. Με τη σέρβικη ομάδα στην Euroleague είχε 12.6 πόντους με 35% στο τρίποντο και 5.2 ριμπάουντ. Ήταν μια εξέλιξη που επεδίωκε από την ώρα που ο Σάσα Βεζένκοφ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Έκτοτε γνώριζε πως ο χρόνος συμμετοχής του θα μειωθεί αναγκαστικά και πίεσε προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τα προβλήματα με Φαλ και Μιλουτίνοφ καθυστέρησαν απλώς τη συμφωνία, η οποία επικυρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (23/10) με ταυτόχρονη ενημέρωση από τις δύο ομάδες. Ούτως ή άλλως ο Γάλλος και ο Σέρβος αποτελούν τους πυλώνες του παιχνιδιού των κατόχων του Σούπερ Καπ και ο Ράιτ θα τους πλαισιώνει ανάλογα με τις ανάγκες των αγώνων.

Filip Petrušev is still a red-and-white, but for the rest of the season in the jersey of Crvena zvezda Meridianbet. Welcome back, Filip!… pic.twitter.com/6aU92gwiff

Από την πλευρά του ο Πετρούσεφ θα δουλέψει εφεξής με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και σε πρώτη φάση θα ενισχύσει μια «πληγωμένη» γραμμή ψηλών ύστερα από τον τραυματισμό του Τζόελ Μπολομπόι.

Όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που ευχαρίστησε τη διοίκηση του Ολυμπιακού, η μετακίνηση εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο αγωνιστικούς σκοπούς.

Filip Petrusev ll play for the @kkcrvenazvezda as a loaned player until the end of season. I feel the need to thank the management of @Olympiacos_BC, and especially to the Angelopoulos brothers, for understanding his desire for greater role in the team and more time on the court!

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) October 23, 2024