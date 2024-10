Ξεκινάει από σήμερα 15 Οκτωβρίου η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του οποίου αναμένεται να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Η μέση τιμή στην Αττική αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,15-1,17 ευρώ το λίτρο, με κλιμάκωση προς τα πάνω στην περιφέρεια και τα νησιά λόγω μεταφορικών.

Πέρσι -σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης- ο πανελλαδικός μέσος όρος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της περιόδου ήταν 1,425 ευρώ το λίτρο (στην Αττική 1,4 ευρώ) και το 2022 διαμορφώθηκε αντίστοιχα πανελλαδικά στο 1,409 ευρώ και στην Αττική στο 1,379 ευρώ.

Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι τα στοιχεία των καταναλώσεων τον Απρίλιο, στη λήξη της περιόδου θέρμανσης, δείχνουν ότι η πλειονότητα των καταναλωτών δεν έχει αποθηκεύσει πετρέλαιο για τον επόμενο χειμώνα. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι παρά το γεγονός πως ο καιρός ακόμα δεν επιβάλλει την αγορά πετρελαίου, όσοι εκτιμούν ότι υπάρχει κίνδυνος ανόδου των διεθνών τιμών θα σπεύσουν για παραγγελίες.

Τα κριτήρια

Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί με βάση τα εξής εισοδηματικά κριτήρια:

16.000 ευρώ για τον άγαμο

24.000 ευρώ για τον έγγαμο με αύξηση του κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκή οικογένεια -χωρίς την προσαύξηση τέκνου- το όριο τίθεται στις 26.000 ευρώ

Προβλέπεται και όριο ακίνητης περιουσίας, 200.000 ευρώ για τους άγαμους δικαιούχους και 300.000 ευρώ για τους έγγαμους. Η πρόβλεψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού κάνει λόγο για δαπάνη 250 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι ακόμη δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν για τους νέους δικαιούχους, όσους, δηλαδή, υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος αίτηση, τα όρια θα είναι χαμηλότερα ήτοι 14.000 για τον άγαμο και 20.000 για τον έγγαμο χωρίς παιδιά, όπως ίσχυσε πέρυσι.

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται και όριο ακίνητης περιουσίας, 200.000 ευρώ για τους άγαμους δικαιούχους και 300.000 ευρώ για τους έγγαμους. Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση θα κοστίσει 237 εκατ. ευρώ, λιγότερο από τα 280 εκατ. πέρσι.

Επιπλέον, φέτος μπαίνει και ένας κόφτης για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε αν έχουν πάνω από 80.000 ευρώ ετήσιο τζίρο να μην είναι δικαιούχοι.

Οι επιδοτήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες καταβολής του επιδόματος θέρμανσης και την έναρξη των αιτήσεων.

Το επίδομα θα κυμανθεί μεταξύ 100 και 800 ευρώ -έως και 1.000 στις παραδοσιακά πολύ πιο κρύες περιοχές της χώρας, όπου που οι ανάγκες για θέρμανση είναι μεγαλύτερες και άρα και η κατανάλωση πετρελαίου ή άλλων πηγώς θέρμανσης είναι μεγαλύτερες.

Το τελικό ποσό του επιδόματος προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της βάσης του 350 με τον λεγόμενο συντελεστή βαθμοημέρας ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε περιοχή της επικράτειας. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε παιδί.

Οι εταιρείες

Η Shell ανακοίνωσε χθες ότι από 15/10 έως 31/11 όσοι καταναλωτές αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης αξίας πάνω από 500 ευρώ με κάρτες yellow της Τράπεζας Πειραιώς, έχουν κέρδος 6% με πιστωτική κάρτα ή προπληρωμένη και 3% με χρεωστική και επιπλέον bonus με δωροεπιταγές yellow για αγορές καυσίμων κίνησης Shell.

Επίσης όσοι καταναλωτές επιλέξουν την Τράπεζα Πειραιώς ή κάνουν συναλλαγές με το πρόγραμμα go4more της Εθνικής Τράπεζας, έχουν όφελος 2% με πιστωτική κάρτα και 1% με χρεωστική. Όσοι επιλέξουν συναλλαγές με κάρτες Energy Mastercard της Alpha Bank, θα δουν κέρδος 3%.

Η AVIN σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More προσφέρουν κέρδος 6% σε Go For More πόντους για αγορές με τις πιστωτικές κάρτες και 3% για αγορές με χρεωστικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.