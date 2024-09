Τροφή για meme και άπειρα σχόλια στα social media έδωσε ο πρόεδρος της Αϊτής Edgard Leblanc Fils. Αφορμή στάθηκε η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και η παθιασμένη έκκληση σε όλες τις χώρες να ενωθούν και να υποστηρίξουν μια ειρηνευτική προσπάθεια για τη χώρα του.

Την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση ο Fils θέλησε να πιει νερό. Από κεκτημένη ταχύτητα όμως άρπαξε ολόκληρη την κανάτα και ήπιε, αντί να βάλει νερό σε ποτήρι, με αποτέλεσμα το νερό να πέσει στο κοστούμι του και να βραχεί.

Η γκάφα του καταγράφηκε σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Top Haitian politician Edgard Leblanc Fils clumsily drinks from pitcher during speech to UN.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/iA6cHtQy3V

— AF Post (@AFpost) September 26, 2024