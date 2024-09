Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα του στη νέα League Phase του Europa League, με τους Πειραιώτες να δοκιμάζονται εκτός έδρας την επόμενη Πέμπτη (26/09) απέναντι στη Λιόν.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με το έμβλημα της ομάδας που κατέκτησε το Conference League.

Όπως αποκάλυψαν οι Πειραιώτες μέσα από ένα βίντεο στα social media, η νέα φανέλα του Ολυμπιακού που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου να έχει και το αυτοκόλλητο «UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2024 WINNERS».

«Αυτή τη σεζόν σε όλα τα παιχνίδια του UEFA EUROPA LEAGUE θα φοράμε υπερήφανα το σήμα των νικητών του UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2024, στη θρυλική επετειακή μας φανέλα, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού».

This season in all the 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 matches, we will be proudly wearing the 2024 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗖𝗘 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 WINNERS patch on our legendary anniversary jersey, celebrating 𝟭𝟬𝟬 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗔𝗖𝗢𝗦! 🔴⚪️🏆… pic.twitter.com/QemN0x1CSf

