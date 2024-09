Μόλις λίγα 24ωρα μετά το μακελειό σε σχολείο της Τζόρτζια, όπου 14χρονος σκότωσε δύο καθηγητές και δύο μαθητές, ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας σημειώθηκε στο γυμνάσιο Joppatowne, στη Βαλτιμόρη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της κομητείας Χάρφορντ, υπήρξε συμπλοκή στην πανεπιστημιούπολη, ενώ στο συμβάν έγινε και χρήση όπλου.

Το σχολείο εκκενώθηκε μετά το περιστατικό, με τους γονείς να μεταβαίνουν για να πάρουν τα παιδιά τους από την Πρεσβυτεριανή Εκκλησία Good Shepherd, όπου συγκεντρώθηκαν οι μαθητές.

The Harford County Sheriff’s Office is currently working an incident at Joppatowne High School. Sheriff and PIO en route.

Μαρτυρίες έκαναν λόγο για μαζική παρουσία των αρχών, συμπεριλαμβανομένων πολλών ασθενοφόρων και ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε δύο μαθητές με τον έναν να βγάζει όπλο και να πυροβολεί τον συμμαθητή του στο στομάχι.

Το θύμα μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

