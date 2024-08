Μπαράζ επιθέσεων πραγματοποίησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (12/8) η Χεζμπολάχ με ρουκέτες που εκτόξευσε από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.

Όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά Μέσα στόχος ήταν η πόλη Ναχαρίγια. Σε βίντεο, που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται εκρήξεις, ενώ γίνεται λόγος για περισσότερες από 20 ρουκέτες που αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome.

Από τις εκρήξεις ξέσπασαν και φωτιές στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματίες ή θύματα από τις επιθέσεις.

🚨🇱🇧🇮🇱 HUGE attack by Hezbollah on ISRAEL, using Russian missiles! pic.twitter.com/Dfpf9dwX8B

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 11, 2024