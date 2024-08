Η Εθνική ομάδα μπάσκετ της Σερβίας νίκησε τη Γερμανία στον μικρό τελικό (93-83) και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και οι παίκτες αποφάσισαν να το γλεντήσουν με πολύ αλκοόλ από την ώρα που τελείωσε ο αγώνας, νωρίς το πρωί, έως αργά το βράδυ.

Έπρεπε όμως να επιστρέψουν στο Παλέ ντε Μπερσί για να πάρουν τα μετάλλιά τους. Το έκαναν. Μόνο που δεν ήταν νηφάλιοι κάτι που δεν έκρυψαν με αποτέλεσμα το βίντεο της απονομής να γίνει πολύ γρήγορα viral. Χαλαροί, δεν σταματούν να γελούν και να πειράζουν ο ένας τον άλλο ακόμα και όταν τους κρεμάνε στο λαιμό τα μετάλλια!

Team Serbia and Nikola Jokic sing Serbian patriotic songs to celebrate winning the Bronze medal in men’s basketball at the @Olympics after defeating Germany 93-83.

This bronze shines like gold for the People’s Champs! 🇷🇸 pic.twitter.com/ZnQYWtBR63

— Aleks Djuricic (@AleksDjuricic) August 10, 2024