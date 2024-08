Λίγοι τραγουδοποιοί/perfomers μπορούν να περηφανευτούν ότι ξέρουν να γράφουν επιτυχίες με τη συνέπεια που το κάνει ο Λένι Κράβιτζ για περισσότερα από 30 χρόνια. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη πριν ακριβώς 60 χρόνια και μεγαλωμένος σε μια εποχή που είχε προδικάσει (για πρώτη μα όχι τελευταία φορά) το θάνατο του ροκ, ο Κράβιτζ έκανε το δισκογραφικό ντεμπούτο όταν οι ΗΠΑ αγκάλιαζαν τον γκραντζ ήχο. Ωστόσο εκείνος βουτούσε όλο και πιο βαθιά στα μπλουζ, στη ψυχεδέλεια, αλλά και στη σουλ, τη φανκ, τη ρέγκε, την τζαζ. Κι όλο αυτό κατάφερνε το κάνει προσιτό, μαζικό και επιτυχημένο. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό μάλιστα, ώστε το όνομα του έγινε brand, με τον ίδιο να δραστηριοποιείται από την υποκριτική μέχρι τη μόδα και το design.

Ο Κράβιτζ θα εμφανιστεί για μια μοναδική συναυλία στην Αθήνα την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Athens Rocks Festival κουβαλώντας στις αποσκευές του όλα τα μεγάλα του hit από τα 90s και τα 00s μέχρι και σήμερα (πριν λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε το 9ο studio album του, το Blue Electric Light). Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική σύνδεση του βραβευμένου με 4 Grammy καλλιτέχνη με τη χώρα μας. Βρισκόμαστε στο 1993 και ο Κράβιτζ έχει μολις κυκλοφορήσει το τρίτο του album, το «Are You Gonna Go My Way».

Το τραγούδι «Eleutheria» και η ιστορία του

Πρόκειται για έναν σημαντικό δίσκο για την καριέρα του Κράβιτζ καθώς ήταν ο πρώτος που έφτασε στην πρώτη θέση των βρετανικών τσαρτς και ο πρώτος που εισήλθε στο αμερικανικό Billboard 200. Πλάι στην τεράστια επιτυχία του κομματιού που δάνεισε το όνομά του στο δίσκο, αλλά και εκείνη του μεμφιστοφελικού «Is There Any Love in Your Heart», υπάρχει και το πιο χαλαρό κομμάτι του tracklist: «Eleutheria». Το όνομά του σημαίνει αυτό ακριβώς που φαντάζεστε και το όνομά του είναι εμπνευσμένο από την ελληνική λέξη, αλλά με έναν έμμεσο τρόπο.

Ο Κράβιτζ είχε ένα σπίτι και στούντιο ηχογραφήσεων στο νησί Eleuthera (προφέρεται «Ιλιούθερα) στις Μπαχάμες, η ονομασία του οποίου επίσης προέρχεται από την ελληνική λέξη «Ελευθερία». Αρχικά, το νησί λεγόταν Σιγάτεο που στη γλώσσα των ιθαγενών σήμαινε «απομακρυσμένη βραχώδης γη». Το Eleufthera αποικήθηκε για πρώτη φορά το 1648 από τους Βρετανούς, οι οποίοι έφτασαν εκεί από τη Βερμούδα. Αυτή η ομάδα των αποίκων τελούσε υπό τις οδηγίες του καπετάνιου Ουίλιαμ Σάιλ και ήταν γνωστή ως «Ελεύθεροι εξερευνητές», επομένως αποφάσισαν να δώσουν το όνομα «Ελευθερία» στο νησί.

Εκεί λοιπόν ο Κράβιτζ ηχογράφησε κομμάτια του δίσκου, ανάμεσά τους και το «Eleutheria». Και όσο και αν δεν προκύπτει καθώς ακούτε το τραγούδι, οι στίχοι εμπνέονται από το ελεύθερο πνεύμα:

Eleutheria the bells are ringing

Eleutheria the people are singing

Eleutheria the people are yearning

Eleutheria this world keeps on turning

Θα το τραγουδήσει στη συναυλία του;