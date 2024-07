Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα στο Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας, ο οποίος σχεδίαζε επίθεση κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όπως ανέφερε το Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien.

Στο μεταξύ, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Γαλλίας (PNAT) γνωστοποίησε στο Reuters ότι ένας 18χρονος συνελήφθη στο διαμέρισμα Τζιρόντι, στη νοτιοδυτική Γαλλία, με σχέδια να διαπράξει μία ή περισσότερες επιθέσεις εναντίον ανθρώπων.

Να σημειωθεί όμως ότι δεν ανέφερε σύνδεση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Νωρίτερα, το γύρω του διαδικτύου έκανε βίντεο με άτομο που φορούσε keffiyeh και απειλούσε πως «ποτάμια αίματος θα κυλήσουν» στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ο άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του απείλησε με «λουτρό αίματος» την πρωτεύουσα του Φωτός -υψώνοντας το κομμένο κεφάλι μίας κούκλας-, καθώς δεν προχώρησε σε εμπάργκο των ισραηλινών αθλητών από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Remember we said “the West is next”?

Today H×mas releases a video threatening that “rivers of blood will flow through the streets of Paris” at the Olympic Games 👇

Take them seriously. They mean what they say (as we learned the hard way).

