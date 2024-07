Χωρίς εκπλήξεις ξεκίνησε ο νέος κοινοβουλευτικός κύκλος στο Στρασβούργο αφού η Ρομπέρτα Μέτσολα «έπαιξε» χωρίς αντίπαλο παρότι οι υποψήφιες ήταν δύο.

Η Μαλτέζα πολιτικός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με ποσοστό 90,2% γίνεται η πρόεδρος που λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα, έλαβε 562 ψήφους επί 623 εγκύρων, ενώ η αντίπαλός της Ιρένε Μοντέρο από την Αριστερά έλαβε 61 ψήφους και ποσοστό 9,8%.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες ότι μετά τη λήξη της θητείας της να επιστρέψει στη Μάλτα για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία κάτι που θα της διασφάλιζε στο μέλλον ακόμη υψηλότερη θέση στην Ευρώπη, όπως η προεδρία της Κομισιόν ή του Συμβουλίου.

Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια Ευρώπη που θυμάται τόνισε η Ρομπέρτα Μέτσολα, «αυτή μαθαίνει από τους αγώνες του παρελθόντος και αναγνωρίζει τον αγώνα τόσων πολλών που υπερασπίστηκαν τα ιδανικά που μερικές φορές θεωρούμε δεδομένα. Για όλους αυτούς που εκτοπίστηκαν, που εξαφανίστηκαν, για όσους στάθηκαν μπροστά σε τανκς και σφαίρες στο μονοπάτι μακριά από τον ολοκληρωτισμό που κατέλαβε τόσο μεγάλο μέρος της Ευρώπης για τόσο καιρό. Για όλους όσοι πίστεψαν στο καλύτερο και που τόλμησαν να ονειρευτούν».

Παράλληλα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε αναφορά στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο επισημαίνοντας ότι «πρέπει να είμαστε η γενιά που θα μπορέσει να βρει έναν δρόμο προς τα εμπρός υπό την αιγίδα του σχεδίου του ΟΗΕ». Υπογράμμισε ότι «πρέπει επιτέλους να καλυφθεί αυτό το σκοτεινό κενό στην ιστορία της Ευρώπης με μια βιώσιμη λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις ευρωπαϊκές μας αξίες».

Μερικά εικοσιτετράωρα μετά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στην πόλωση των κοινωνιών.

Όπως σημείωσε «η πόλωση στις κοινωνίες μας έχει οδηγήσει σε πιο συγκρουσιακές πολιτικές, ακόμη και σε πολιτική βία. Οι εύκολες απαντήσεις που χωρίζουν τις κοινότητές μας σε «εμείς» και «αυτοί»» προσθέτοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε πέρα από αυτή τη σκέψη μηδενικού αθροίσματος που έχει αποκλείσει τους ανθρώπους, που απομακρύνει τους ανθρώπους. Αυτό υποκινεί θυμό και μίσος αντί να χτίζει ελπίδα και πεποίθηση. Καταλαβαίνουμε ότι η άνεση μιας τόσο εύκολης πολιτικής δεν προσφέρει πραγματικές λύσεις».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το Σώμα «που θέλει να χτίσει παρά να καταστρέψει. Αυτό που δεν είναι φοβάται να πάρει το δύσκολο μονοπάτι, που είναι σε θέση να βρει και να χρησιμοποιήσει τη φωνή του για το κοινό καλό. Αυτό είναι το αντίθετο στην απολυταρχία. Αυτό διπλασιάζει την ανάγκη του αγώνα για το κράτος δικαίου, που καταλαβαίνει ότι πρέπει πραγματικά να είμαστε όλοι ίσοι στην Ευρώπη» διεμήνυσε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

MEPs have re-elected Roberta Metsola (EPP, Malta) as President of the European Parliament until 2027.

Check out the press release for details: https://t.co/KoJXbTZiwh pic.twitter.com/VKOQ7tSF7u

— European Parliament (@Europarl_EN) July 16, 2024