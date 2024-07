Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην χθεσινή προεκλογική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ο 20χρονος δράστης πυροβόλησε τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με το TMZ.

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει αποτροπιασμό και σοκ σε όλο τον κόσμο και μεταδόθηκε ζωντανά από τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος είχε μόλις ξεκινήσει την προεκλογική του ομιλία όταν ένας 20χρονος – όπως αποκάλυψε στη συνέχεια το FBI που έχει αναλάβει την έρευνα – τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον στο αυτί, με τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να σπεύδουν να σχηματίσουν ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από τον πρώην πρόεδρο.

Δευτερόλεπτα μετά την εξουδετέρωση του δράστη, όπως ακούγονται να λένε οι πράκτορες στο ανοιχτό μικρόφωνο του πόντιουμ, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος σηκώνεται όρθιος και αφού υψώνει το ένα του χέρι σε γροθιά και φωνάζει στα πλήθη «Παλέψτε», απομακρύνεται από την σκηνή.

Mobile phone footage captured the moment the gunman opened fire at the Trump rally in Pennsylvania.

The FBI has confirmed the shooting was an assassination attempt and the alleged gunman, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, was killed. pic.twitter.com/Ldoyvku3aO

— Sky News (@SkyNews) July 14, 2024